Maaşın 25 Katı Kadar Kredi İmkânı! Emekli, Çalışan, Devlet Memurları Kimlikle Alacak

Bu bankalar maaşın 25 katı kadar kredi veriyor. Emekli, çalışan ve devlet memurları kimlikleri ile alabilecek. Sizler de maaşınızın 25 katına kadar kredi alabilirsiniz. Detayları sizlerle paylaşıyoruz… Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Başvuruda bulunacak olan kişiler, özellikle yüksek limitli kredi kullanmak için kredi veren bankaların kampanyalarını takip ediyor. İhtiyaç kredisi kampanyası yürüten bankalar, vatandaşlar için yeni cazip kampanyalar yürütüyor. 36 ay vadeye dayanan kredi için hemen başvuru yapabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi veren bankalar, müşterilerinin kredi başvurularında tercih ettikleri kredi limitlerine göre onay veriyor. Maaş müşterilerine banka şartlarına uymaları halinde maaşlarına göre kredi vereceğini belirtiyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekir.

Akbank Maaşın 25 Katı Kredi Kullandırıyor

Akbank ihtiyaç kredilerinde, başvuru yapacak kişilere anında onay veriyor. Sizler de Akbank üzerinden maaşına göre kredi almak isterseniz başvuru yapabilirsiniz. Maaşın 25 katı kadar kredi kullanabilirsiniz. Başvuru yapmak için en yakın banka şubesine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bankanın verebileceği üst limit 100 bin lira olarak belirlenmiştir. Şayet banka müşterisi iseniz maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız, 50 bin lira tutarlı kredi için internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Banka online başvuru yapan müşterilerine online olarak hemen sonuç bildiriyor. Onaylanmış olan krediye hesabınıza hemen atabilirsiniz.

Ziraat Bankası’ndan Maaşın 25 Katı Kadar Kredi İmkânı

Ziraat Bankası başvuruda bulunan vatandaşlara banka üzerinden alınan maaşın 25 katı kadar kredi imkânı tanıyor. Kredi için başvuruda bulunulduğunda, banka kredi notu ile kredi sicil notu sorgulaması yaparak kredi onayı veriyor. Kredi kampanyasından sadece banka müşterileri maaş almaları durumunda faydalanabiliyor.

Bankadan maaş alan müşteriler, kredi kampanyasından yararlanabilmektedir. Banka üzerinden çalışma yürüten müşteriler, kredi kullanabilmeleri için6 aylık sigorta primlerinin ödenmesi gerekir. Kredi başvuruları sadece banka şubeleri üzerinden gerçekleşiyor. Banka üzerinden alınacak kredilerde vade 36 ay olarak belirlenirken, uygun faiz oranları ile de işlem yapılabiliyor.