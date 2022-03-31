Maaşı 2000 TL Olan Emeklilere Yapılacak Destekle 4500 TL Almaları Sağlanacak! Üstelik Her Emekliye Özel 100.000 TL Ödenek Hazır. 2022 senesi içerisinde en düşük emekli maaşı 2500 TL olarak açıklanmasının sonrasında bankalardan yeni oranlar ilan edilmeye başlandı. Emekli maaşlarına ek bir şekilde Şekerbank tarafından 2000 TL daha ödeme yapılacak.

Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaş, yeni yılda sayısız alanda görülmekte olan çeşitli zamlar sonrasında emekli maaşlarının eridiğini günden güne izlemeye başladı. Alım gücünün düşmesi ile beraber emekli vatandaşların cebini rahatlatacak bomba gibi bir açıklama Şekerbank tarafından yapıldı. Bugün sabah saatlerinden itibaren Şekerbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre Şekerbank tarafından emekli vatandaşların maaşlarına ek bir şekilde 2000 TL'lik promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

Emekli maaşlarını Şeker Bankası taşıyan emekli vatandaşlara özel bir şekilde sunulacak nakit ikramiye desteğinin haricinde Şekerbank tarafından emekli vatandaşların her birine özel 100 bin TL'lik kredi ödeneği ayrıldığı açıklandı.

Şekerbank İle Maaşınızı 4.500 TL'ye Yükseltin

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında gerçekleştirilen promosyon sözleşmesi en çok emekli vatandaşlara yaradı. 2.000 TL'ye varan ek promosyon ödemeleri ile bütün emekli vatandaşların maaşlarını 3 yıl boyunca Şekerbank’a taşımaları durumunda en düşük emekli maaşı şeklinde belirlenen 2500 TL maaş alan bir emekli vatandaş açısından promosyon ödemeleri ile beraber bu rakamın 4.500 TL'ye çıkması artık hayal değil.