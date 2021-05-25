Lütfen Cevap Veriniz Oyuncu Kadrosu ve Konusu ve Daha Fazlası

Lütfen Cevap Veriniz oyuncularının arasına güzel oyuncu Melisa Şenolsun’da eklendi. Filmin kadrosuna eklenen yeni isimler Melisa Şenolsun, Ushan Çakır ve Cem Yiğit Üzümoğlu oldu. Senaryosunu Erdi Işık’ın kaleme aldığı Lütfen Cevap Veriniz filminin 2021 sonunda beyaz perdede izleyicisi karşısında olması bekleniyor.

Lütfen Cevap Veriniz filminin kısaltması LCV olarak adlandırılacak Lütfen Cevap Veriniz kadrosunda bulunacak olan yeni isimler belli oldu. Kısa adı LCV olan dizinin yeni isimleri, Melisa Şenolsun, Ushan Çakır ve Cem Yiğit Üzümoğlu oldu.

Senaryosunu Erdi Işık’ın kaleme aldığı filmin 2021 yılının sonlarına doğru izleyicileri ile buluşması bekleniyor.

Lütfen Cevap Veriniz filminin yönetmen koltuğuna ise başarılı yönetmenler İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı yer alacak.

Filmin Konusu

Lütfen Cevap Veriniz filminde evlenmek üzere olan iki gencin, düğünden önce kendi gerçekleri ile karşı karşıya kalacaklar.

Melisa Şenolsun

Melisa Şenolsun dizinin kadrosuna katılan yeni isim oldu. 24 Eylül 1996 İzmir’de dünyanın kere Melisa Şenolsun 25 yaşındadır. Üniversite eğitiminİ İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlamıştır. Genç oyuncu, Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile kendinden söz ettirmeye başlamıştır. Ardından, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Nefes Nefese, Atiye ve Menajerimi dizilerinde yer almıştır. Şenolsun,Mehmet Ozan Dolunay ve Umut Evirgen ile aşk yaşamıştır.

Ushan Çakır

23 Mayıs 1984 İzmir’de dünyaya gelmiştir, Çakır 37 yaşındadır. Üniversite eğitimini İstanbul Devlet Konservatuvarında tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Ushan Çakır, Leyla ile Mecnun, Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Kurt Seyit ve Şura, Kara Ekmek ve Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kara Yazı ve Masum Değiliz dizilerinde yer almıştır.

Cem Yiğit Üzümoğlu

Cem Yiğit Üzümoğlu 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyuncu üniversite eğitimi Hacettepe Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Son dönemde Hakan Muhafız ve Adı Efsane dizilerinde yer almıştır.