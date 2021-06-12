Lut Kavmi Neden Helak Oldu?

İnsanlık tarihi boyunca en tartışmalı konular arasında yer alan Lut Kavmi hakkında araştırmalar günümüzde de devam etmektedir. Bununla birlikte Lut Kavmi'nin Kur'an'da da geçirme inanılır ve yazılanlar merak konusu olmuştur.

İslam inancına göre milattan önce 1900 yıllarına kadar varlığını sürdürmüş olan Lut Kavmi isimli topluluk bugün Kızıldeniz'in kuzeyinde Ürdün İsrail sınırında Lut Gölü yakınlarında varlığını sürdürmüştür. Arkeolojik incelemeler sonucunda Lut Kavmi'nin yaşadığı yer belirlenmiştir. Bunun yanı sıra şehrin eski ahitte ismi geçen Sodom olduğu da kesinlik kazanan konular arasında yer almaktadır.

Lut Kavmi'nin Lut Gölü yakınlarında yaşadığı bilinmektedir ve bu gölün deniz seviyesinden 794 metre aşağıda olması bu bölgede bir çöküş yaşandığını göstermektedir. Kur'an'da da anlatılan olaylarla benzerliklerin olması ve Tevrat'ta Sodom şehrinin bu şekilde bir akıbete uğramış olması kanıt olarak verilmektedir.

Kur'an'da anlatılanlara göre yasak olan aile içi akraba arası ilişki, fuhuş ve zorla cinsel ilişki “sapkınlık” olarak nitelendirerek Lut Kavmi içerisinde doğal bir hal almıştı. Kavim içerisinde fuhuş ve tecavüz normal bir hale gelmişti ve Lut Peygamber'in gönderdiği kavmin erkekleri şehre ziyarete gelen tüm erkeklere tecavüz ediyordu. Bununla birlikte herkes kendi ailesine ve birbirine de tecavüz etmeyi sürdürüyordu. Kur'an-ı Kerim'e göre bu tür bir sapkınlık ilk kez bu kavim içerisinde görülmüştür ve erkekler eşleri dışındakilerle cinsel ilişki yaşamaktadır.

İlk kez bu tür bir sapkınlık görülen Lut Kavmi hakkında Allah, Lut peygamberden kavmini uyarmasını istemiş ve peygamber de uyarmıştır. Fakat kavmi peygamberi umursamamış ve Allah kavime tecavüz olaylarının sona erdirmesi adına erkek kılığında melekleri kavime göndermiştir. Daha sonra Allah, Lut peygamberin ailesi ile birlikte şehirden uzaklaşmasını söylemiş ve hiç arkasına bakmamasını, eşinin de helak olacağını anlatmıştır. Bunun sonucunda ise Lut peygamberin eşi de Lut Kavmi ile birlikte yok olmuştur.

