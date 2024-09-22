Gelir İdaresi Başkanlığı, yüksek gelir elde eden ancak uygun vergi ödemeyen mükellefleri yakından izlemeye alıyor. Özellikle turizm bölgelerindeki lüks harcamalar ve özel yat ile tekne satışları detaylı bir inceleme altında.

2021-2023 yılları arasında yapılan 45 binin üzerinde özel tekne ve yat satışında yüksek miktarda vergi kaybı tespit edildi. Analizlerde, 15 bin gerçek kişi ve 1,527 şirketin beyan ettikleri satış bedellerinin gerçek satış fiyatlarıyla büyük farklar gösterdiği belirlendi. Bu tespitler sonucunda 1,4 milyar lira kayıt dışı hasılat ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Çok kazanan ancak az vergi verenlerin kapısını çalmaya devam ediyoruz,” diyerek kayıt dışı ekonomiyle mücadelelerinin süreceğini açıkladı. Ayrıca, vergi kaybını önlemek için yeni denetim yöntemlerinin devreye alınacağı bildirildi.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, yat ve tekne satışları belirli koşullarda vergilendiriliyor. Bu kapsamda, satış bedellerini düşük gösteren mükelleflere gerekli vergi ve cezaların talep edileceği vurgulandı. Kayıt dışı kazanımların takibi ve vergide adaletin sağlanması amacıyla çalışmalar devam edecek.