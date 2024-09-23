Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “çok kazanan ancak az vergi veren” mükelleflere yönelik incelemeler kapsamında lüks yat ve tekne satışlarını mercek altına aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021-2023 yılları arasında 45 binden fazla özel tekne ve yat satışı tespit etti ve bu işlemler sonucunda 1,4 milyar lira vergi kaybı belirlendi.

Yapılan analizler, 15 bin gerçek kişi ve 1,527 şirketin satış bedellerini düşük beyan ettiğini ortaya koydu. Bu durum, sigorta ve kasko verileri ile karşılaştırıldığında açıkça görüldü. Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde bu mükelleflerin para transferlerinin inceleneceğini vurguladı.

Şimşek, "Düşük gösterilen satışlardan gerekli vergi ve cezalar talep edilecek," diyerek denetimlerin süreceğini açıkladı. Kayıt dışı kazançların peşinde olduklarını belirten Şimşek, “Vergide adaleti artırmak için çalışmalarımız devam ediyor,” dedi. Lüks harcamalara yönelik bu sıkı denetim, vergi adaletini sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.