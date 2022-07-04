Lukashenko, Ukrayna'nın Rusya Askeri Noktalarına Füze Fırlattığını Söyledi

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, ordusunun Ukrayna'dan ülkesine atılan füzeleri düşürdüğünü ve herhangi bir düşman saldırısına "anında" yanıt vereceğine söz verdiğini söyledi.

Lukashenko, Cumartesi günü devlet haber ajansı Belta tarafından "Tahrik ediliyoruz" dedi.

“Size söylemeliyim ki, yaklaşık üç gün önce, belki daha fazla, Ukrayna'dan Belarus'taki askeri hedefleri vurmaya çalıştılar.

"Tanrıya şükür, Pantsir hava savunma sistemlerimiz Ukrayna kuvvetleri tarafından atılan tüm füzeleri durdurdu."

Lukashenko'nun kanıt sağlamadığı iddia, Ukrayna'nın füzelerin uzun vadeli bir Rus müttefiki olan Belarus'tan bir sınır bölgesini vurduğunu söylemesinden bir hafta sonra geldi.

Ancak Belarus cumhurbaşkanı, Moskova'nın “özel askeri operasyonu” olarak adlandırdığı şeyde ülkesinden hiçbir askerin savaşmadığını yineleyerek Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaya karıştığını reddetti.

"Bir yıldan fazla bir süre önce söylediğim gibi, Ukrayna'da savaşmak niyetinde değiliz" dedi.

“Sadece bir davada savaşacağız. Eğer … topraklarımıza girerseniz, insanlarımızı öldürürseniz, o zaman karşılık veririz” diye ekledi ve Belarus'a bir saldırı olması durumunda Batı başkentlerinin “karar alma merkezlerine” misilleme yapmakla tehdit etti.

“Bize dokunma, biz de sana dokunmayacağız” diye uyardı.

Belarus, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu, Moskova kuvvetleri için bir arka üs görevi görerek 24 Şubat'ta başlamasından bu yana destekliyor.

Rus birlikleri, başkent Kiev'i almaya çalıştıkları ve başarısız oldukları için Belarus sınırını Ukrayna'ya geçti.

Lukashenko askeri ve ekonomik olarak Rusya'ya büyük ölçüde bağımlı ve Belarus muhalefetinin çaldığını söylediği bir seçimden sonra 2020'de yaygın protestolar patlak verdiğinde konumunu istikrara kavuşturmak için komşusunun desteğine güveniyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Moskova'nın nükleer silah taşıma kapasitesine sahip İskender-M füzelerini "önümüzdeki aylarda" Belarus'a teslim edeceğini duyurdu.