Lukashenko, AB Sınırına Yakın Sığınmacılara 'Gidin' Dedi

Avrupa Birliği'nin doğu sınırındaki haftalarca süren krizin sonu görünmeyen Belarus lideri Alexander Lukashenko, umutlu sığınmacılara ülkesinin bloğa geçme girişimlerini durdurmayacağını söyledi.

Cuma günü bir gruba, krizin başlamasından bu yana sınırda ilk kez halka seslenen Lukashenko, sığınmacı ve mültecilerle sığınma evine dönüştürülen bir depoda buluştu ve onlara batıya gitmekte veya istedikleri gibi evlerine gitmekte özgür olduklarını söyledi.

Iraklı bir genç, Lukashenko'ya eve dönemeyeceğini ve Avrupa'ya devam etmeyi umduğunu söyledi.

Lukashenko, "Sadece umut etmeyeceğiz," diye yanıtladı. "Hayaliniz için birlikte çalışacağız."

Lukashenko kimsenin zorlanmayacağını söyledi.

"Batıya gitmek istiyorsan seni alıkoymayacağız, boğmayacağız, dövmeyeceğiz" dedi yüzlerce alkışla. "O size kalmış. Geçin. Gitmek."

Sizi hiçbir koşulda gözaltına almayacağız, ellerinizi bağlamayacağız ve istemiyorsanız sizi eve göndermek için uçaklara yüklemeyeceğiz” dedi.

Binlerce mülteci ve sığınmacı, AB'nin Minsk'in Orta Doğu'da Belarus vizelerini dağıtarak, onları içeri uçurarak ve sınırın ötesine iterek tasarladığı bir krizde Belarus ve Polonya arasında sıkışıp kaldı.

Lukashenko, çözülmesi gereken bir insani krizi kasten kışkırtanın AB olduğunu söyledi.

Cuma günü sığınmacılara kaderleriyle siyaset yapmayacağını söyledi.

'Hibrit savaş'

Polonya ve diğer AB ülkeleri, krizin, Lukashenko'nun geçen yıl tartışmalı yeniden seçilmesine karşı protestoları bastırmasına yanıt olarak uygulanan AB yaptırımlarına misilleme olarak Minsk'in yürüttüğü ve bloğun istikrarını bozmak için tasarlandığı bir “melez savaşın” parçası olduğunu savundu.

AB, Brüksel'deki diplomatların Aralık ayı başında onaylanması ve kabul edilmesi gerektiğini söylediği sınır krizine yanıt olarak yeni yaptırımlar üzerinde anlaştı.

Letonya, Litvanya ve Polonya, sınırı kapatmak ve Belarus'tan geçmeye çalışan insanları geri püskürtmek için binlerce sınır muhafızı, asker ve polis görevlendirdi.

Cuma günü Litvanya, Belarus'tan kamyonlarla daha fazla geçiş girişiminde bulunursa sınır kapılarını kapatabileceğini söyledi.

Belarus bazı insanları eve uçurmaya başladı.

Cuma günü, iki uçak yüzlerce Iraklıyı Beyaz Rusya'dan Irak'ın Kürt özerk bölgesinin başkenti Erbil'e getirdi.

TASS haber ajansının bildirdiğine göre, 26 ve 27 Kasım'da iki uçuş daha bekleniyordu.

Varşova, mültecilerin ve sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesinin, gerilimi düşürmeye yönelik gerçek bir girişimden ziyade bir taktik değişikliğine işaret ettiğini söyledi ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sert bir yanıt için destek toplamak için bu hafta Avrupa başkentlerini gezerek, daha fazla çatışma olasılığını artırdı.

Polonya ve Litvanya, kış koşullarının başlamasıyla giderek daha çaresiz hale gelen insanların geçiş girişimlerini bildirmeye devam etti. Polonyalı yetkililer ayrıca ülkeye giriş yapan mülteciler ve sığınmacılar için kurulan gözaltı merkezlerinden birinde huzursuzluk olduğunu bildirdi.

Sorun, Beyaz Rusya'nın ana destekçisi olan Rusya ile Moskova'nın 2014'te Ukrayna'dan Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana ilişkileri Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyede olan AB arasındaki çekişmeyi daha da şiddetlendirdi.