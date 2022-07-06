Luhansk'ın Düşmesinden Sonra Ukrayna İçin Sırada Ne Var?

Rus savunma bakanı Pazar günü askeri bir zafer ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Kremlin'de bir televizyon toplantısında konuşan Sergey Shoigu, Rus kuvvetlerinin güneydoğu Ukrayna'daki Luhansk bölgesini " kurtarmayı başardığını " söyledi.

Görünür bir şekilde yorgun ve poker suratlı olan Putin tebrikler dile getirdi. Ardından, 2014'ten bu yana kısmen Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen doğu Ukrayna'nın bir bölgesi olan Luhansk'ın tamamını ele geçirmenin gerçek bedelini ortaya çıkarabilecek bir şey söyledi.

Putin, “Aktif savaşta yer alan ve Luhansk yönünde bir zafer elde eden askeri birlikler dinlenmeli, savaş yeteneklerini artırmalı” dedi.

Üst düzey bir Ukraynalı savunma analisti, Rus kuvvetlerinin iki aydan fazla Luhansk'a saldırdıktan sonra ne kadar yorgun ve yorgun olduğunu kabul ettiğini söyledi.

"Bunlar çok ciddi kayıplar. Bu yüzden Ruslar onları geri çekiyor, yeniden gruplandırıyor, başka yönlere dağıtıyor, ”dedi Ukrayna silahlı kuvvetleri genelkurmay eski başkan yardımcısı Ihor Romanenko El Cezire'ye.

Luhansk valisi Serhiy Haidai, bölgedeki Ukrayna kontrolündeki son şehirden Telegram'a yaptığı açıklamada, "İşgalciler belki de Lysychansk'ı [ele geçirmek için] tüm güçlerini attılar" dedi.

Şehirde akıl almaz zalimane taktiklerle saldırdılar" dedi.

Bu arada uzmanlar, Rusya'nın Luhansk'taki askeri ödüllerinin değerinden şüphe ediyor.

“Böyle bir devralmanın anlamı yok. Washington DC'deki bir düşünce kuruluşu olan Jamestown Foundation'da Rusya merkezli bir askeri analist olan Pavel Luzin, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, Rusya, büyük miktarda güç kaybettikten sonra çölden başka bir şey elde etmedi.

Moskova , işgalin başlamasından iki gün önce Luhansk ve Donetsk'teki ayrılıkçı devletçiklerin “bağımsızlığını” tanıdı ve Putin Nisan ayı başlarında, onların “kurtuluşunun” Kremlin'in yeni önceliği olduğunu söyledi.

Parça parça bölünme duyurusu, kuvvetlerinin kuşatmayı ve Kiev'e girmeyi başaramaması ve onların tüm kuzey Ukrayna'dan çekilmesinin ardından geldi.

Luhansk'ın Ukrayna kontrolündeki bölgeleri çoğunlukla orman parçalarıyla dolu ve -Ukrayna kuvvetlerinin sürekli ateşi altında- geçmenin ölümcül derecede zor olduğu Seversky Donets nehri tarafından ikiye bölünmüş tarım arazileriydi.

Ruslar, ancak ağır toplarla Ukrayna mevzilerini dövdükten ve günde en iyi ihtimalle bir veya iki kilometre (0.6 mil) ilerledikten sonra Lysychansk'ı ele geçirmeyi başardılar.

Bununla birlikte, Lysychansk'ın sadece birkaç kilometre güneyindeki büyük bir Ukrayna askeri grubunu kuşatmayı başaramadılar ve ikincisi - çoğunlukla yaya ve ağır ateş altında - Donetsk şehirleri Seversk ve Bakhmut çevresindeki tepelere çekildi.

Ve Donetsk'teki Rus ordusunu bekleyen şey çok daha karmaşık ve tehlikeli.

Ukrayna hala Donetsk bölgesinin neredeyse yarısını kontrol ediyor ve neredeyse sekiz yılını burada savunma hatları inşa ederek geçirdi.