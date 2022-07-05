Luhansk Düştü, Putin'in Şimdiki Planı Ne?

Bölge valisine göre, Lysychansk için öngörülen şiddetli ve uzun süreli savaş, stratejik bir geri çekilmeyle önlendi.

Serhiy Haidai bana şunları söyledi: "Rusya şu anda topçu ve mühimmatta büyük bir avantaja sahip. Onu uzaktan yok ederlerdi, bu yüzden kalmanın bir anlamı yoktu."

Bu, görünüşte rakipsiz hareket eden, şehrin ele geçirilmesine ilişkin Rus hesaplarıyla örtüşüyor gibi görünüyor. Pazar günü sosyal medyada yayınlanan videolar, Çeçen savaşçıların merkez ilçelerde dans ettiğini gösteriyor.

Ve kutlayabilirler. Lysychansk'ın ele geçirilmesi, Rusya'nın, Başkan Putin'in Ukrayna'yı işgalinin önemli bir stratejik hedefi olan Luhansk bölgesinin tamamını esasen ele geçirdiği anlamına geliyor.

Peki, hem Donbas savaşı için hem de daha geniş savaş için ne anlama geliyor?

Ukrayna perspektifinden başlayalım. Onlar için en önemli şey, Mariupol'da görüldüğü gibi bir kuşatmadan kaçınmaktı. Güney liman kentini savunmaları Rus ilerlemesini haftalarca yavaşlatmış olsa da, sonuçta Ukrayna ordusundaki en yetenekli binlerce askerin öldürülmesi veya ele geçirilmesi oldu.

Ukrayna ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmak istedi.

Başkan Zelensky her gece yaptığı konuşmada bunu açıkça belirtti. "Duvarları yeniden inşa edeceğiz, toprağı geri alacağız ama her şeyden önce insanlar kurtarılmalı" dedi.

Serhiy Haidai de tam olarak aynı noktaya değindi ve bana şunları söyledi: "Birliklerimiz daha müstahkem mevzilere çekildi... Luhansk savunmasını beş ay tuttuk. O savunma devam ederken, Donetsk bölgesinde yeni tahkimatlar inşa ediyorduk. Şimdi askerler oraya gitmişler."

Lysychansk'ın düşmesinden birkaç saat sonra yazan cumhurbaşkanlığı danışmanı Oleksiy Arestovych, Lysychansk-Severodonetsk savunmasını "başarılı bir askeri operasyon" olarak nitelendirecek kadar ileri gitti.

Rus bayrağının artık her iki şehrin üzerinde dalgalandığı göz önüne alındığında, bu mantık biraz ters görünebilir, ancak onun demek istediği, uzun bir oyun oynadıkları ve değerli zaman kazandıklarıdır.

Bu mantığı anlamak için Batı silahlarının Ukrayna'nın direnişi için önemini anlamanız gerekiyor. Kısacası, NATO kaynakları olmasaydı, şu anda olduğundan daha büyük bir belada olacaklardı.

Rus ilerlemesini ne kadar geciktirebilirlerse, savaşa o kadar gelişmiş roket ve topçu sistemleri getirebilirler. ABD tarafından sağlanan HIMARS'ın halihazırda faaliyette olduğu söyleniyor, çatışmanın dengesini kökten değiştirdiği söyleniyor. Daha fazla zaman, daha fazla malzeme anlamına gelir ve bu da, özellikle yaptırımların Rusya'nın harcanan donanım ve mühimmatını değiştirmek için mücadele ettiği anlamına geldiği göz önüne alındığında, ölçekleri lehlerine yönlendirir.