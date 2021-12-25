Lübnan'ın Krizden Çıkması İçin 'Altı İla Yedi Yıla' İhtiyacı Var

Ülkenin cumhurbaşkanı, Lübnan'ın şu anda içinde bulunduğu krizden çıkması için "altı ila yedi yıla" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cuma günü televizyonda yayınlanan bir röportajda Michel Aoun, Lübnan'ın bu noktaya "sistemin yaptığı kabahatler, hırsızlık, yolsuzluk ve başarısızlıkların" bir sonucu olarak geldiğini ve düzeltmek için çok ihtiyaç duyulan "entelektüel ve pratik" bir değişikliğin kesinlikle uygulanacağını söyledi.

Lübnan halkının bugün çektiği ve yaşadığı şey, geçmişte iktidarda olanların ve vatandaşlarının canını emanet ettiği kişilerin eylemlerinin bir sonucudur” dedi.

Lübnan, onlarca yıllık yolsuzluk, ekonomik kötü yönetim ve sürdürülemez finansmanın sonucu olarak finansal sistemin devasa devlet borcu ve döviz eksikliğinin ağırlığı altında çöktüğü 2019 yılında başlayan ekonomik çöküşün üçüncü yılında.

Aoun'un yorumları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sosyal medyada dolaşan sızdırılmış bir videoda Lübnan'ın mali çöküşünün nedenleri hakkında sert yorumlarda bulunmasından birkaç gün sonra geldi.

Guterres videoda, "Lübnan'da olanlardan anladığım kadarıyla Lübnan'ın Ponzi planına benzer bir şey kullandığı... .

Lübnanlı yetkililerin diğer birçok eleştirmeni, mevcut borcu geri ödemek için yeni borçlanmaya bağlı olarak finansal sistemi bir Ponzi planına benzetti. Merkez bankası bunu yalanladı.

Kaza, Lübnan poundunun değerinin yüzde 90'ından fazlasını kaybetmesine ve tasarruf sahiplerinin felçli bankacılık sistemindeki mevduatlarının dondurulmasına neden oldu.

Lübnan finans sistemi uzmanı Mike Azar, Guterres'in Salı günü BM başkanı ile Lübnan sivil toplum üyeleri arasında yapılan başka bir kapalı toplantıda da benzer görüşleri dile getirdiğini söyledi.

Reuters haber ajansı tarafından açıklamalar hakkında sorulan bir BM sözcüsü, genel sekreterin mali kriz hakkındaki görüşlerinin ziyaretinin sonunda düzenlediği basın toplantısında "daha tam olarak ifade edildiğini" söyledi.

Bu basın toplantısında Guterres, Lübnanlı liderlerin uluslararası toplumu “ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamıyla ilgili” reformları uygulayarak ve “güvenilir bir ekonomik toparlanma planı” benimseyerek uluslararası toplumu Lübnan'ı desteklemeye ikna etmeleri gerektiğini söyledi.