Lübnan, Suudi Arabistan İle İyi Bir İlişki İstiyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ile devam eden diplomatik sürtüşmenin ortasında Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle "en iyi ilişkileri" istediğini söyledi.

Al Jazeera ile özel bir röportajda Aoun, Pazartesi akşamı ülkesinin geçen ay Beyrut ile diplomatik ilişkilerini kesen Suudi Arabistan ile uzlaşmaya çalıştığını söyledi.

Kriz geçen ay, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Suudi liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki Husi isyancılara karşı yürüttüğü savaş hakkında eleştirel açıklamalarda bulunduğu Ağustos ayındaki bir röportajın video görüntülerinin internette dolaşmasından sonra patlak verdi.

Eski bir yarışma programı sunucusu olan Kordahi, İran yanlısı Husilerin “kendilerini dışsal bir saldırganlığa karşı savunduklarını” söyledi. Kordahi, Yemen'deki Husileri destekleyen Hizbullah ile müttefik küçük bir Hıristiyan partisinin üyesi.

Suudi Arabistan son yıllarda Lübnan'dan uzaklaştı ve Lübnan'ı Hizbullah'ın siyasetteki artan etkisi nedeniyle sık sık eleştiriyor. Riyad, Hizbullah'ı “terörist” bir örgüt olarak görüyor. Hizbullah, sözlerinden dolayı Kordahi'yi övdü.

Buna karşılık, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn, elçilerini Beyrut'tan geri çağırdı ve Lübnan büyükelçilerini sınır dışı etti. Suudi Arabistan ayrıca, Beyrut'un zaten sakat olan ekonomisine büyük bir darbe vurarak krallığa tüm Lübnan ithalatını yasakladı.

Bahreyn ve BAE vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırırken, Yemen de o zamandan beri Beyrut'taki elçisini geri çağırdı. Lübnan makamları, Suudi mevkidaşlarıyla diyalog çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Aoun, Kordahi'nin yorumlarını reddetti ve bunların Lübnan hükümetinin pozisyonunu yansıtmadığını söyledi.

Ancak Kordahi'den bu sözler üzerine görevinden istifa etmesini istemediğini açıkladı. Kordahi'nin Lübnan'ın çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini de sözlerine ekledi. Hür Yurtsever Hareket partisi Hizbullah hareketiyle ittifak halinde olan Aoun, "Bir Suudi gazeteci yayında bana hakaret ettiğinde, ona karşı herhangi bir işlem yapılmadı" dedi. Lübnan cumhurbaşkanı Pazartesi günü Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile diğer şeylerin yanı sıra KİK krizini tartıştıkları bir araya geldi.

Aynı zamanda bir KİK üyesi olan Katar'ın iki taraf arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapmayı teklif ettiği bildirildi. Ancak El Cezire, raporu bağımsız olarak doğrulayamadı.

İkili, bölgesel ve uluslararası düzeyde karşılıklı çıkarlara ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkileri geliştirmenin yolları hakkında konuştu.

Aoun, ülkesinin çeşitli alanlarda umutsuzca birden fazla yatırıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek, ülke içindeki ekonomik durumlarla ilgili devam eden sivil huzursuzluğun ortasında Katar'ı Lübnan'a yatırım yapmaya çağırdı.