Lübnan, Suriyeli Mültecilerin Geri Dönüşünü Planlıyor

Bir bakan, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler ve insan hakları gruplarının itirazları üzerine aylar içinde on binlerce Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri göndermeye başlamayı planladığını söyledi.

Lübnan, kişi başına düşen dünyanın en yüksek mülteci sayısından birine sahip ve şu anda on yıllık çatışmadan kaçan yaklaşık 1,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.

Yetkililer, akın Lübnan'a milyarlarca dolara mal olduğunu ve mali bir çöküşle mücadele ederken sakatlanmış altyapısına daha fazla zarar verdiğini söylediler.

Lübnan'ın Yerinden Edilmişler Bakanı Issam Charafeddine Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu planı uygulamak konusunda ciddiyiz ve bunu aylar içinde gerçekleştirmeyi umuyoruz." dedi.

Associated Press'e verdiği demeçte, "Bu, Lübnan için gerekli olan insancıl, onurlu, vatansever ve ekonomik bir plandır" dedi.

Lübnan hükümetinin planının her ay 15 bin Suriyeli mülteciyi geri göndermeyi gerektirdiğini söyledi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve insan hakları grupları, Suriye'ye gönülsüz geri gönderilmeye karşı çıktı ve uygulamanın geri dönen mültecileri tehlikeye atma riski taşıdığını söyledi.

Charafeddine, planı Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğunu söyledi. Bekçi Başbakan Najib Mikati, Charafeddine, diğer altı bakan ve ülkenin Genel Güvenlik örgütünden oluşan bir komite, Lübnan'daki tahmini 1,5 milyon Suriyeli mültecinin kademeli olarak geri gönderilmesi önerisi üzerinde Mart ayından beri çalışıyor.

Charafeddine, Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Makhlouf ile görüşmek üzere önümüzdeki hafta Suriye'yi ziyaret etmeyi planladığını ve Suriye'nin planlanan geri dönüş için somut bir zaman çizelgesi üzerinde anlaşmasını umduğunu söyledi.

Bakan, Makhlouf'un kendisine Suriye hükümetinin geri gönderilen mülteciler için "tamamen güvenli" bölgelerde geçici barınak sağlayabileceğini söylediğini söyledi.

Charafeddine, "Yerinden edilenlerin isimleri, nerede yaşadıkları ve aslen nereli olduklarına dair İçişleri Bakanlığı'ndan istatistikler aldık ve bu yüzden onları mahalleye geri göndeririz" dedi.

İnsan hakları ihlali

İnsan hakları örgütleri son raporlarında Suriye'ye dönen mültecilere yönelik keyfi gözaltı, zorla kaybetme ve bir dizi insan hakları ihlali vakalarını belgeledi .

Charafeddine, bu tür haberleri “korku kampanyası” olarak reddetti ve Suriye hükümetinin eski muhalif savaşçılara ve siyasi muhalefete yönelik suçlamaları düşürmeyi kabul ettiğini söyledi.

"Suriye devletinin güvenlik meseleleri söz konusu olduğunda bile geri dönüşler için işleri çok kolaylaştırmasına şaşırdım - silah tutanlar bile feragat edecek" dedi.

Ayrıca BMMYK ve bağışçı ülkeleri, mülteci yardımını Suriye'ye yönlendirme konusundaki isteksizlikleri olduğu için eleştirdi, bunun mültecileri eve dönmekten caydırdığını söyledi.

“UNHCR'nin pozisyonu ne olursa olsun, plana göre ilerleyeceğiz” dedi.

BM mülteci ajansı yaptığı açıklamada, Beyrut ve Şam ile mülteci dönüşleri konusunda müzakerelerde bulunmadığını söyledi.

Açıklamada, "UNHCR, Lübnan hükümetine tüm mültecilerin temel haklarına gönüllü, güvenli ve onurlu bir dönüşe saygı duyması çağrısında bulunmaya devam ediyor" denildi.

Birleşmiş Milletler, Suriyeli mülteci hanelerin yüzde 90'ının aşırı yoksulluk içinde yaşadığını tahmin ediyor.

2019'un sonlarından bu yana, ülke felç edici bir ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken, Lübnan'daki hem Lübnanlılar hem de Suriyeliler için yoksulluk daha da kötüleşti.

Hızla yükselen yakıt fiyatları, Lübnan'daki para birimi çöküşüyle ​​birleştiğinde, birçok temel emtianın artık ulaşılamaz olduğu anlamına geliyor. Son aylarda Lübnanlılar, Suriyeliler ve Filistinliler, nakit sıkıntısı çeken ülkeden deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalıştı.