Lübnan, İran-Suudi Anlaşmazlığına Geri Sürüklendi

Halihazırda ekonomik çöküşe batmış olan Lübnan, önde gelen bir yayıncı-bakan-dönüşümünün Suudi Arabistan'ı sert bir şekilde eleştirmesinin ardından, Beyrut'un bir zamanlar cömert hayırseverlerle olan bağlarını daha da gerginleştiren bir Körfez Arap öfke patlamasıyla karşı karşıya.

Pek çok sıradan Lübnanlı, kökleri Suudi Arabistan ile İran arasında Orta Doğu'daki çatışmaların temelini oluşturan uzun süredir devam eden bir rekabete dayanan son tartışmanın kışkırttığı diplomatik derin dondurucunun bedelini ödeyeceklerinden korkuyor.

Suudi Arabistan ve Körfez Arap monarşileri bir zamanlar Lübnan'a yardım için milyarlarca dolar harcadılar ve hala Lübnan'ın devasa diasporasının çoğuna iş ve sığınak sağlıyorlar. Ancak dostluk, Lübnan'ın İran destekli güçlü Hizbullah hareketinin artan etkisi ile yıllardır gergin durumda.

Geçen hafta bilgi bakanı olarak atanan eski bir oyun programı sunucusu George Kordahi, Yemen'in İran yanlısı Husileri desteklemek için bir röportajda yer aldığında ve savaştıkları Suudi liderliğindeki güçleri eleştirdiğinde, Lübnan ile Körfez Arap bağları geçen hafta yeni bir dibe vurdu.

Tahran'ınki büyüdükçe Lübnan'daki etkisi azalan Riyad için Kordahi'nin yorumları Hizbullah'ın siyaset sahnesindeki hakimiyetinin devam ettiğinin bir belirtisiydi, ancak o göreve başlamadan önce kaydedilmişti.

Husilerin Yemen'de ilerlemesiyle gelen yorumlarının yansımaları, İran-Suudi rekabetinin derinliğinin altını çiziyor. Körfez'in Tahran'la ilgili endişeleri, İran'ın nükleer çalışmalarını engelleyen bir anlaşmayı yeniden canlandırmaya yönelik ABD liderliğindeki çabalarda ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle körüklendi.

Suudi Arabistan ve diğer ABD müttefiki Körfez ülkeleri, 1982'de kurduğu Hizbullah'ı örnek alan Şii Müslüman grupları silahlandırarak, eğiterek ve finanse ederek Tahran'ın bölgede yarattığı etkiye karşı koymak için uzun süredir mücadele ediyor.

Suudi Arabistan dışişleri bakanı hafta sonu Reuters'e verdiği demeçte, konunun, Maruni bir Hıristiyan ve Şii Müslüman Hizbullah'ın yakın bir müttefiki olan Süleyman Frangieh tarafından Başbakan Najib Mikati'nin hükümetine atanan Kordahi'nin yorumlarının ötesine geçtiğini söyledi.

Prens Faysal bin Farhan Al Saud, "Lübnan hükümetinin, Lübnan'ı Hizbullah'ın egemenliğini güçlendiren mevcut siyasi yapıdan kurtaracak bir ileriye giden yol oluşturması önemlidir." dedi.

Suudi Arabistan ve Körfez müttefikleri Lübnan büyükelçilerini sınır dışı etti ve elçilerini Beyrut'tan geri çağırdı. Riyad ayrıca, sevkiyatlarda kaçak uyuşturucu nedeniyle Suudi Arabistan'ın Lübnan meyve ve sebzelerini Riyad tarafından daha önce yasaklaması nedeniyle zaten sıkıntı yaşayan Lübnan'dan ithalatı da durdurdu.

Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı müdür yardımcısı Sanam Vakil, "Riyad'ın bakış açısından, bu son kriz Lübnan sistemine İran ve Hizbullah'a karşı tavır alması için baskı yapmak için bir fırsat olarak görülüyor" dedi.

"KÖRFEZ MUTLULUĞU"

Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in ofisine yakın üst düzey bir İranlı katı yetkili, Tahran'dan bakıldığında, Riyad'ın hamlesinin Suudilerin diplomatik cephede İran'a karşı kaybettiğini ve bir miktar kaldıraç ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ancak yetkili, Riyad'ın Lübnan'ı tecrit edebilecek olsa da Hizbullah'ı tecrit edemeyeceğini söyledi. Lübnan'ın yok olmuş ekonomisi için büyük endişe, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışan yüz binlerce Lübnanlıyı ve yoksulluk içinde boğulan bir ülkeye gönderdikleri dolarları etkileyen herhangi bir önlem olacaktır. Ülkeye geri gönderilmeyeceklerine dair resmi güvencelere rağmen, Körfez'deki Lübnanlı gurbetçileri korku sarıyor.

BAE siyasi analisti Abdulkhaleq Abdulla, Suudi Arabistan'ın diğer Körfez ülkeleri gibi Lübnanlıları cezalandırmamaya özen gösterdiğini söyledi. Ancak Körfez'deki derin hoşnutsuzluğu Hizbullah'a iletmek için uçuşların sona erdirilmesi de dahil olmak üzere başka adımlar atılabileceğini söyledi.