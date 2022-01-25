Londra Polisi, İngiltere Başbakanı'nın Konutunda Tecrit Partilerini Araştırıyor

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, bir dizi toplantıya ilişkin bir iç hükümet soruşturmasından kanıt aldıktan sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Downing Street konutunda olası COVID-19 kilitlenme ihlalleri hakkında bir soruşturma başlattı.

İngiltere'nin üst düzey polis memuru Cressida Dick, başlangıçta iddia edilen ihlalleri soruşturmayı reddettikten sonra, başkentin yerel yönetim konseyi Londra Meclisi'ne Salı günü ofisinin Downing Street ve Whitehall'daki "bir dizi olay" hakkında soruşturma başlatacağını söyledi.

Johnson, herhangi bir resmi soruşturmada polisle işbirliği yapacağına söz verdi.

Salı günü parlamentoya verdiği demeçte, "Met'in kendi soruşturmasını yürütme kararını memnuniyetle karşılıyorum çünkü bunun halka ihtiyaç duyduğu netliği vereceğine ve meselenin altında bir çizgi çizmeye yardımcı olacağına inanıyorum" dedi.

Başbakan, kendisinin ve çalışanlarının İngiltere genelinde çoğu sosyal toplantının yasaklandığı 2020 ilkbahar ve kış aylarında bir dizi partiye katıldığı ve ortalama vatandaşları arkadaş ve akraba olarak düğünleri, cenazeleri ve doğum günlerini kaçırmaya zorladığı ortaya çıkınca istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Gri rapor

Toplantılar, bu hafta beklenen raporu Johnson'ın iktidarda kalıp kalamayacağını belirlemede çok önemli olacak olan kıdemli bir memur Sue Gray tarafından zaten araştırılıyor.

Kabine Ofisi, Gray'in soruşturmasının devam edeceğini söyledi. Ancak polis soruşturması nedeniyle Gray'in bulgularının açıklanmasını ertelemek zorunda kalacağı hemen belli değildi.

Johnson, Mayıs 2020'de Downing Street ofislerinin bahçesindeki bir partiye katıldığı için özür diledi, ancak bunu o sırada yürürlükte olan sosyal mesafe kurallarına uygun bir iş toplantısı olarak gördüğünü söyledi.

En son vahiyde, ITV News Pazartesi günü geç saatlerde Johnson'ın Downing Street ofisinde bir doğum günü partisine katıldığını ve daha sonra Haziran 2020'de üst kattaki resmi konutunda arkadaşlarını ağırladığını bildirdi.

Ofisi, başbakanın o sırada kurallara uygun olarak az sayıda aile üyesini dışarıda ağırladığını söyleyerek toplantının tecrit düzenlemelerini ihlal ettiğini reddetti.

'Hiç kimse hukukun üstünde değildir'

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, polis soruşturmasını memnuniyetle karşıladı ve “kimse kanunların üzerinde değildir” dedi.

"Kamu, haklı olarak, kim olursa olsun, polisin yasayı korkusuzca veya kayırmadan uygulamasını bekliyor ve ben de kamuoyunun, Başbakan ve çevresindekiler de dahil olmak üzere herkesten en yüksek standartları beklemesi gerektiği konusunda nettim. O," dedi Khan yaptığı açıklamada.

"Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Hükümet için bir kural, herkes için başka bir kural olamaz.”

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, soruşturmayı memnuniyetle karşıladı ve muhalefetin Johnson'a istifa çağrılarını yeniledi. “Boris Johnson, ulusal bir dikkat dağıtıcıdır. Muhafazakar milletvekilleri (milletvekilleri) onu desteklemeyi bırakmalı ve sonunda doğru olanı yapıp istifa etmeli.”