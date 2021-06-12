Loki 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Loki rekor kırıyor

Marvel'in hem çizgi roman hem dizi televizyon sinema önemli yere sahip Loki 1. bölümüyle ekranlara geldi. Disney Plus platformunda yayınlanan ve kısa sürede rekor kıran Loki 2. bölüm ne zaman çıkacak merak ediliyor.

Loki 2. bölüm ne zaman?

İlk bölümüyle rekorlar kıran Loki dizisi 2. bölüm tarihi belli oldu. Loki 2. bölümü 16 Haziran 2021 çarşamba günü Disney+ ekranlara gelecek. Loki her çarşamba yayınlanacak.

Loki oyuncuları kimler?

Loki kim oynuyor sorusu cevap buldu. Loki karakterini Tom Hiddleston oynuyor.

Diğer oyuncular ise,

Sophia Di Martino

Richard E. Grant

Gugu Mbatha Raw

Owen Wilson

Lucius Baston

Chris Brester

Cailey Fleming

Isabelle Fretheim

Michael Rose

Aoren Beelner

Loki dizisi konusu ne?

Thor filminden tanınan Loki karakteri dizi oldu. Avengers Engame filmindeki olaylardan doğrudan etkili olan Loki, Altın Küre sahibi yıldız isim Tom Hiddleston canlandırıyor.