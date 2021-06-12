Loki 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Loki rekor kırıyor
Loki 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Disney+ yayınlanan Loki 1. bölümüyle rekorlar kırdı. Peki Loki 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Loki 1. bölümü rekor kırdı.
Marvel'in hem çizgi roman hem dizi televizyon sinema önemli yere sahip Loki 1. bölümüyle ekranlara geldi. Disney Plus platformunda yayınlanan ve kısa sürede rekor kıran Loki 2. bölüm ne zaman çıkacak merak ediliyor.
Loki 2. bölüm ne zaman?
İlk bölümüyle rekorlar kıran Loki dizisi 2. bölüm tarihi belli oldu. Loki 2. bölümü 16 Haziran 2021 çarşamba günü Disney+ ekranlara gelecek. Loki her çarşamba yayınlanacak.
Loki oyuncuları kimler?
Loki kim oynuyor sorusu cevap buldu. Loki karakterini Tom Hiddleston oynuyor.
Diğer oyuncular ise,
Sophia Di Martino
Richard E. Grant
Gugu Mbatha Raw
Owen Wilson
Lucius Baston
Chris Brester
Cailey Fleming
Isabelle Fretheim
Michael Rose
Aoren Beelner
Loki dizisi konusu ne?
Thor filminden tanınan Loki karakteri dizi oldu. Avengers Engame filmindeki olaylardan doğrudan etkili olan Loki, Altın Küre sahibi yıldız isim Tom Hiddleston canlandırıyor.