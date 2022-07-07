Lityum Fiyat Artışı, İklim Değişikliği İçin EV Düzeltmesini Tehdit Ediyor

Elektrikli araçlarda (EV'ler) kullanılan pillerde çok önemli bir bileşen olan son derece reaktif gümüş-beyaz metal olan lityum, çok daha pahalı ve hızlı hale geliyor.

Nisan ayında, fiyatlar ton başına 78.000 $'lık rekor bir seviyeye ulaştığında, Tesla CEO'su Elon Musk, maliyetlerdeki "çılgın" artış nedeniyle elektrikli otomobil üreticisinin madencilik ve hafif metalin kendisini rafine etme fikrini ortaya attı.

Çin'den Avrupa Birliği'ne kadar uzanan ve yakın gelecekte içten yanmalı motorları kullanımdan kaldırmayı taahhüt eden hükümetler için, metalin artan maliyeti ve artan kıtlığı, çoğu 2035'te teslim edilecek olan teslim tarihlerini nasıl karşılayacakları konusunda soru işaretleri yaratıyor. .

Birleşmiş Milletler'e göre, yanmalı motorlar karbon emisyonlarının dörtte birini oluştururken, benzinli ve dizel araçlardan geçişin gecikmesi, karbon emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önleme çabalarına ciddi bir darbe vuracaktır.

Küresel lityum pazarında uzman ve Global Lithium LLC'nin kurucusu Joe Lowry, Al Jazeera'ya “Elon Musk'ın dediği gibi, 'lityum sınırlayıcı faktör olacak'” dedi. "Çok basit bir matematik."

Benchmark Market Intelligence'a göre, Nisan ayındaki en yüksek seviyelerinden geri çekilmesine rağmen, Lityum fiyatı yılın başından bu yana yüzde 600'den fazla arttı, Ocak'ta metrik ton başına yaklaşık 10.000 dolardan Haziran'da 62.000 dolara yükseldi. Citigroup, yolda daha "aşırı" fiyat artışları öngördü.

Platts Analytics'e göre, yükselen fiyatlar, satışları geçen yıl iki katına çıkarak 6,3 milyon adede ulaşan ve 2030 yılına kadar 26,7 milyon adede ulaşması beklenen hafif hizmet tipi elektrikli araçlara yönelik artan talepten kaynaklandı.

Enerji depolama ve 5G cihazları, uzay araçları, denizaltılar ve güvenlik ve soğutma ekipmanları üreticilerinin lityuma yönelik artan iştahı, arzı daha da zorladı. Bir emtia fiyat raporlama ajansı olan FastMarkets, lityum arzının 2026'da talebe göre tamamen çökebileceğini öngördü.

Yıllarca düşen fiyatların ardından EV'ler daha pahalı hale geliyor ve çevre dostu araçların yakında benzinle çalışan arabalara karşı maliyet açısından rekabetçi olma eğilimini tersine çeviriyor.

Tesla, geçen yıldan bu yana fiyatlarını yüzde 20'den fazla artırarak araçlarını milyonlarca potansiyel alıcının ulaşamayacağı bir yere koydu.