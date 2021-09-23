Litvanya Ajansı Çin Yapımı Telefonların Kullanımına Karşı Uyardı

Litvanyalı siber güvenlik uzmanları, bir soruşturmanın belirli cihazlarla ilgili güvenlik açıklarını ve sansür endişelerini tespit etmesinin ardından ülkenin devlet kurumlarını Çinli akıllı telefon markalarının kullanımını bırakmaya çağırıyor.

Litvanya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Huawei ve Xiaomi tarafından üretilen cihazlar için ikisi önceden yüklenmiş uygulamalarla ilgili ve biri kişisel veri sızıntısıyla ilgili olmak üzere dört büyük siber güvenlik riski bulduğunu ve bu iki markanın kullanılmasına karşı uyarıda bulundu.

449 anahtar kelime veya Çince karakterdeki anahtar kelime grupları için içerik filtreleme özelliği içeren Xiaomi telefonları, Litvanya soruşturmasına göre ifade özgürlüğüne yönelik olası kısıtlama riskini de taşıyor.

Siber güvenlik merkezi, işlevin her an etkinleştirilebileceği konusunda uyardı ve Latin harfleriyle yazılmış kelimelerin eklenme olasılığını dışlamadığını söyledi. Litvanya raporuna göre, uygulamalar sansürlü kelimelerin ve ifadelerin güncellenmiş listelerini alıyor ve bunları engelleyebiliyor.

İfadeler arasında “Özgür Tibet”, “Amerika'nın Sesi”, “Demokratik Hareket” ve “Yaşasın Tayvan Bağımsızlığı” yer alıyor. Litvanya merkezinin incelediği telefonlarda içerik filtreleme özelliği devre dışı bırakılmış ve herhangi bir sansür uygulanmamış olsa da merkez, işlevin her an etkinleştirilebileceği konusunda uyardı.

Litvanya'daki bir Huawei sözcüsü iddiaları reddetti. Xiaomi, telefonlarının Avrupa Birliği'nin katı gizlilik düzenlemelerine uyduklarını söyleyerek sansürlemek veya gizlilik riskleri oluşturmak için kullanılabileceğini reddetti.

Şirket yaptığı açıklamada, "Xiaomi'nin cihazları, kullanıcılarına veya kullanıcılarından gelen iletişimleri sansürlemez" dedi. "Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının arama, arama, web'de gezinme veya telefon kullanma gibi kişisel davranışlarını hiçbir zaman kısıtlamadı veya engellemeyecektir. üçüncü taraf iletişim yazılımıdır. Xiaomi, tüm kullanıcıların yasal haklarına tamamen saygı duyar ve korur." Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan siber güvenlik merkezi, başka bir Çinli şirket olan OnePlus tarafından yapılan telefonları da araştırdı ancak herhangi bir sorun bulamadı.

Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Devlet ve kamu kurumlarının bu cihazları kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz ve bakanlıklar ve çeşitli devlet kurumları için belirli cihazların edinilmesini düzenleyen mevzuat başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Abukevicius, 200'den fazla kamu yetkilisi bu tür telefonları satın aldı ve 4.500'den fazla telefonun kullanımda olduğunu belirterek, "Bize göre bu riskleri artırıyor" dedi Abukevicius. Tüm telefonların markasını belirtmedi.