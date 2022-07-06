Libya'yı Sallayan Protestoların Arkasında Ne Var?

Son günlerde Libya genelinde protestolar patlak verdi; Doğudaki Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi Cuma günü ateşe verildi ve başkent Trablus'taki yüzlerce protestocu, silahlı milisleri ve temel malların artan fiyatlarını kınamak için şehir merkezine iniyor.

Protestolar, Libya'daki çok sayıda siyasi fraksiyonun anayasal bir çerçeve ve seçimlere giden yol haritası konusunda anlaşmazlığa düşmesiyle gerçekleşti.

Belirsizlik, Trablus'ta uluslararası kabul görmüş hükümeti devirmek ve onun yerine Sirte merkezli eski İçişleri Bakanı Fathi Bashagha liderliğindeki rakip bir hükümet kurmak isteyen grupların başlattığı devam eden petrol ablukası ile daha da kötüleşti.

“Protestocuların öfkeyle sokaklara çıkmaya karar vermelerinin birçok nedeni var. Libyalı akademisyen ve yazar Ahmed Mayouf Al Jazeera'ya verdiği demeçte, ancak politikacıların siyasi bir anlaşmaya varmamaları ve sıradan vatandaşlar pahasına güç üzerinde birbirleriyle güreşmeyi tercih etmeleri ile basitçe özetlenebilir.

"Bu başarısızlık, doğal olarak, siyasete çok az ilgi duyan vatandaşları bile etkileyen, yönetim kurulu genelinde yaşam koşullarının bozulmasına neden oldu."

Libyalı gazeteci Mustafa Fetouri, “protestoların bütünüyle mevcut statükoya karşı olduğu ve her iki hükümeti de kapsadığı; [geçici Başbakan Abdülhamid] Dbeibah Trablus'ta ve Başağa Sirte'de.”

Fetouri, El Cezire'ye "protestoların ana nedeninin Libya'daki yaşam koşullarının kötüleşmesi ve özellikle sürekli elektrik kesintileri, istihdam fırsatlarının olmaması ve seçimlerle ilgili herhangi bir anlaşmanın olmaması" olduğunu söyledi.

Ancak Trablus merkezli Libyalı akademisyen Yusuf Bakhbakhi, protestoların nedenlerinin, gerçekleştikleri bölgeye göre farklılık gösterdiğini öne sürdü.

“Trablus'ta Dbeibah hükümetine karşı protestoları ateşleyen işsizlikle ilgili konularda bir hayal kırıklığı ve artan şikayetler var” dedi.

“Tobruk'ta nedenler daha siyasi ve paralı askerlerin varlığı ve Temsilciler Meclisi'nin seçimlerin yapılmasını engelleyen siyasetiyle daha çok ilgili”.

'Protestolar tırmanabilir'

Libya, uzun zamandır lider olan Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana istikrarsızlık ve iç savaşla sarsılıyor.

2021'de BM destekli bir ulusal diyalog , seçimlerin aynı yılın Aralık ayında yapılacağı temelinde Dbeibah'ın yönetiminde yeni bir hükümetin kurulmasına yol açtı. Ancak seçimler süresiz olarak ertelendi ve Dbeibah hükümetinin meşruiyeti konusunda bir anlaşmazlığa yol açtı.