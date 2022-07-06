Libya'daki Tekne Faciasında Aralarında Çocukların da Bulunduğu 22 Malili Öldü

Birleşmiş Milletler ve Mali hükümeti, Libya açıklarında meydana gelen bir tekne faciasında üçü çocuk 22 Malilinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yurtdışı Malililer Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, ölenlerin çoğu Malili olan 83 kişilik bir grubun parçası olduğunu ve 22 Haziran'dan bu yana sıkıntılı bir gemide mahsur kaldığını söyledi.

Bakanlık ve BM'nin Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya sahil güvenlik görevlilerinin yardımıyla 61 kişinin kurtarıldığını ve dokuz gün denizde kaldıktan sonra Cumartesi günü kıyıya geri getirildiğini söyledi.

IOM sözcüsü Safa Msehli, hayatta kalanlara göre 22 kişinin ölüm nedeninin boğulma ve dehidrasyon olduğunu söyledi.

Msehli ayrıca hayatta kalanlardan bazılarının sağlık durumunun çok kötü olduğunu ve IOM tarafından hastaneye götürülmek zorunda kaldıklarını söyledi.

“Kalan göçmenler Libya'daki el-Maya gözaltı merkezine götürüldü” dedi.

Son trajedi, Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan bir açlık krizinin , yoksulluk, çatışma ve zulümden kaçan insanların Avrupa'ya ulaşma girişimlerini artırabileceğine dair endişeler arasında yaşandı. Analistler, savaşın etkilerine ek olarak, COVID-19 pandemisinin etkilerini de itici bir faktör olarak belirttiler.

İspanya, güney komşuları ve Avrupa Birliği yetkilileri, Ukrayna'nın tahıl ihracatının kesintiye uğramasıyla kötüleşen bir açlık krizinin Afrika'nın Sahel ve Sahra altı bölgelerinden kaotik göçü tetikleyeceği konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Geçen hafta yaklaşık 2 bin kişinin İspanya'nın Kuzey Afrika yerleşim bölgesi Melilla'ya geçmeye çalıştığında en az 23 kişi öldü . Fas ve İspanya'daki insan hakları grupları, olayla ilgili "kapsamlı" bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

'Dünyanın en ölümcül göç yolu'

Libya, 2011'de uzun süredir hükümdar Muammer Kaddafi'nin NATO destekli bir ayaklanmada devrilmesinden ve öldürülmesinden bu yana yaşanan kaotik yıllarda Avrupa'ya düzensiz göç için kilit bir rota haline geldi .

Birçoğu denizde boğulurken, binlerce kişi İtalya ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Libya sahil güvenlik güçleri tarafından durdurularak Libya'ya geri döndü.

Libya'da binlerce mülteci ve sığınmacı, suistimal ve şiddetin kol gezdiği, hijyenik olmayan ve insanlık dışı koşullar altında tıka basa dolu gözaltı merkezlerinde can çekişiyor.

IOM, 2022'nin ilk çeyreğinde Mali ve Nijer üzerinden Kuzey Afrika'ya göçmen akışlarında önceki yıllara kıyasla “önemli bir artış” konusunda uyardı.