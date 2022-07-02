Libya'da Göstericiler Tobruk'ta Parlamento Binasını Bastı

Libya basınında çıkan haberlere göre, protestocular doğudaki Tobruk kentindeki Libya parlamento binasını bastı ve kötüleşen yaşam koşullarına ve siyasi çıkmaza karşı gösteri yaptı.

Cuma günü birçok televizyon kanalı, protestocuların parlamento binasına girmeyi başardıklarını ve vandalizm eylemleri gerçekleştirdiklerini bildirirken, medya kuruluşları, öfkeli genç protestocular lastikleri yakarken, çevreden gelen kalın siyah duman sütunlarının görüntülerini gösterdi.

Diğer basında çıkan haberlere göre binanın bir kısmı yakıldı. Cuma günü Libya'da haftasonuna denk geldiği için parlamento binası boştu.

Protestocular, “Işıkların çalışmasını istiyoruz” diye slogan attı.

El-Wasat'ın bildirdiğine göre Cuma günü erken saatlerde diğer şehirlerde de gösteriler gerçekleşti. Ülkenin batısındaki başkent Trablus'ta birkaç yüz kişi merkezi bir meydanda toplandı ve burada silahlı milisleri protesto etti ve daha iyi elektrik arzı ve daha düşük ekmek fiyatları talep etti.

Ülkenin doğusundaki Tobruk'taki protestodan görüntüler, bir buldozer kullanan bir protestocunun bir kapının bir kısmını kırarak diğer göstericilerin parlamento binasına daha kolay girmesine izin verdiğini gösterdi. Bazıları Kaddafi rejiminin yeşil bayraklarını sallayan diğer protestocular ofis belgelerini havaya fırlattı.

Libya, siyasi rekabet zemininde birkaç petrol tesisinin ablukası ile daha da kötüleşen birkaç gün süren elektrik kesintilerine katlandı.

Milletvekili Balkheir Alshaab, Libya kanalı Al-Ahrar'a “Başarısızlığımızı kabul etmeli ve derhal siyaset sahnesinden çekilmeliyiz” dedi.

Libya parlamentosu veya Temsilciler Meclisi, üç yıl önce uzun süredir lider Muammer Kaddafi'yi deviren isyanın ardından 2014'te doğu-batı bölünmesinden bu yana başkent Trablus'un yüzlerce kilometre doğusundaki Tobruk'ta bulunuyor.

Libya haber sitesi el-Wasat, Tobruk'taki protestocuların parlamentonun feshedilmesini ve yeni seçimler talep ettiğini bildirdi. Aynı zamanda protestolar ülkedeki kötü yaşam koşullarına da yöneldi.

Son haftalarda, Trablus'taki silahlı gruplar arasında tekrarlanan çatışmalar da görüldü ve bu da tam ölçekli bir çatışmaya dönüş korkularına yol açtı.

Şu anda Libya'da iki hükümet iktidar için yarışıyor.

Başkent Trablus'ta liderlik, geçici Başbakan Abdul Hamid Dbeibah tarafından yönetiliyor. Aynı zamanda, eski içişleri bakanı Fathi Bashagha'nın hükümeti kendi başına güç talep ediyor. İkincisi, doğuda Tobruk'taki parlamento ile müttefik.

2020'de başlayan bir barış süreci ülkeyi yeniden birleştirmeye çalıştı. Ancak, Aralık ayında planlanan bir seçimin durdurulmasının ardından, doğu merkezli parlamento, Abdul Hamid Dbeibah'ın geçici birlik hükümetinin süresinin dolduğunu ve onun yerine Fathi Bashagha'yı atadığını söyledi.

Bu ayın başlarında, batı Libya'dan iki etkili milis arasında yoğun çatışmalar çıktı. Yerel basın, silahlı grupları Başağa'ya sadık bir milis olan Nawasi Tugayı ve Abdül Hamid Dbeibah'ı destekleyen İstikrar Destek Gücü olarak tanımladı .

Çatışma için hiçbir neden hemen belli değildi, ancak iki rakip başbakan iktidar için yarışırken ülkeyi sarsan son şiddet buydu.

Birleşmiş Milletler Perşembe günü yaptığı açıklamada, rakip Libya kurumları arasındaki çıkmazı kırmayı amaçlayan müzakerelerin temel farklılıkları çözmede başarısız olduğunu söyledi.

Görüşmeleri kolaylaştıran BM'nin üst düzey Libya elçisi Stephanie Williams, bir miktar ilerleme kaydedilmiş olsa da, iki tarafın cumhurbaşkanlığı seçimlerine kimin katılabileceği konusunda hala anlaşmazlığa düştüğü seçimlere doğru ilerlemek için yeterli olmadığını söyledi.