Libya: Silahlı Kişiler, Yerine Geçecek Oylama Öncesinde Dbeibah'ın Arabasına Saldırdı

Kaynaklardan alınan habere göre, doğu merkezli parlamentonun yeni başbakanı seçmek için toplanmasına saatler kala Libya Başbakanı Abdülhamid Dbeibah'ın başkent Trablus'taki konvoyuna silahlı kişiler saldırdı.

El Cezire'ye konuşan kaynaklar, saldırının Perşembe günü erken saatlerde geçici liderin eve dönerken gerçekleştiğini ve bunu "suikast girişimi" olarak nitelendirdi.

Kurşunlardan biri başbakanın arabasının ön camını deldi, ama o ve şoförü yara almadan kurtuldular.

El Cezire tarafından elde edilen özel görüntülerde, Dbeibah'ın arabasının ön camında bir kurşun deliği olduğu görüldü. Kaynaklar, mermilerin hafif bir silahtan, muhtemelen kalaşnikoftan ateş edildiğini söyledi.

Kaynaklara göre, Libya başsavcısı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Başbakanlık ofisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırı, hükümetin kontrolü üzerindeki yoğun hizip kavgalarının ortasında gerçekleşirken, Dbeibah rakiplerinin onun yerini alma çabalarıyla mücadele sözü verdi.

Trablus'tan gelen habere göre, El Cezire'den Malik Traina, Perşembe günü yapılması planlanan meclis oturumuna atıfta bulunarak saldırının zamanlamasının "daha önemli olabileceğini" söyledi.

Libya, 2011 yılında eski lider Muammer Kaddafi'ye karşı nato destekli ayaklanmadan bu yana çok az barış veya istikrara sahipti. Ülke 2014 yılında doğu ve batıdaki savaşan gruplar arasında bölündü.

Misrata kentinden güçlü bir işadamı olan Dbeibah, Mart ayında Birleşmiş Milletler destekli Ulusal Birlik Hükümeti'nin (GNU) başına getirilmiş ve ülkeyi 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere yönlendirmiş. Kendisine seçime itiraz etmemek şartıyla bekçi rolü verildi, ancak kasım ayında başkalarının haksız dediği bir hareketle kendisini aday ilan etti.

Seçim, rakip fraksiyonlar arasında anketi düzenleyen yasalarla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edildi ve ülkedeki savaş sırasında çoğunlukla doğu güçlerine destek veren parlamento GNU'yu geçersiz ilan etti.

Perşembe günü ilerleyen saatlerinde, milletvekilleri iki aday arasından yeni bir geçici lider seçecekler: güçlü eski içişleri bakanı 59 yaşındaki Fathi Başa ve içişleri bakanlığının eski yetkililerinden 51 yaşındaki yabancı Halid el-Bibass.

Oylamada, iki paralel hükümetin ortaya çıktığı 2014 schisminin tekrarı görülebildi.

Dbeibah bu hafta başlarında yaptığı açıklamada, doğudaki Tobruk kentinde bulunan parlamentonun Trablus merkezli hükümetinin yerini alma girişimlerine karşı koyacağını söyledi.

"Yeni bir geçiş safhası veya paralel otorite kabul etmem." diyen Başbakan, hükümetinin iktidarı yalnızca "seçilmiş bir hükümete" devredeceğini ilan etti.

BM, Batılı güçler ve hatta bazı milletvekilleri Dbeibah'ın seçime kadar görevinde kalması yönünde çağrıda bulundular. Oylama için yeni bir tarih henüz kesinleşmiş değil.

Ayrı bir gelişmede Traina, Dbeibah' a yönelik görünürdeki suikast girişiminin Libya' nın yetkililerinin ve yabancı delegelerin güvenliğini sağlamadaki güvenilirliği açısından "büyük bir gerileme" olduğunu söyledi.

Üst düzey yabancı yetkililerin son yıllarda savaşın vurduğu ülkeyi herhangi bir olay yaşanmadan ziyaret edebildiklerine dikkat çeken Yetkili, "Bunun uzun vadeli bir etkisi olacak." dedi.

Traina, "Şimdi, güvenlik güçlerinin başbakanın güvenliğini bile sağlayamamasıyla, insanlar Libya'nın güvenlik teşkilatlarının üst düzey yetkilileri koruyup koruyamayacağını ikinci kez tahmin etmeye başlayabilirler." diye de ekledi.