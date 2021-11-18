Libya Açıklarında Teknede 10 Göçmen Öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres veya MSF) adlı tıbbi yardım kuruluşu, STK'ların Akdeniz'de bir "kurtarma boşluğu" olduğu konusunda uyardığı gibi, Libya kıyılarında göçmen ve mültecileri taşıyan aşırı kalabalık bir teknede on kişinin ölü bulundu. .

MSF, göçmenlerin ahşap bir teknenin dibinde 13 saat kaldıktan sonra öldüklerini söyledi. Yardım kuruluşu, Geo Barents kurtarma gemisinin Salı günü hayatta kalan 99 kişiyi aldığını ve hidrokarbon zehirlenmesi ve aşırı kalabalık nedeniyle boğulduğuna inanılan 10 kurbanı bulduğunu söyledi.

MSF'nin Arama ve Kurtarma operasyonları müdürü Juan Matías Gil Çarşamba günü Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Bu ölümler, Avrupa devletlerinin göç politikalarının başarısızlığının ve geri itmeleri kolaylaştırmak için Libya sahil güvenliğiyle kabul edilemez suç ortaklığının açık bir işaretidir."

“İstemeye devam ettiğimiz şey, denizde ölümü önlemek için net bir yetkiye sahip özel bir resmi arama ve kurtarma mekanizması.”

Cenevre merkezli yardım kuruluşu tarafından yürütülen kurtarma, 24 saatten kısa sürede üçüncü oldu ve en küçüğü 10 aylık olan Geo Barents'e toplam 186 kişiyi getirdi.

Akdeniz'i geçen göçmenler ve mülteciler için gönüllü bir yardım hattı hizmeti olan Alarm Phone, Salı günü GMT saatiyle 09:30 civarında ilk imdat çağrısı aldı ve İtalyan ve Malta sahil güvenlikleri de dahil olmak üzere tüm ilgili makamları uyardı.

Saatler sonra tekne su almaya başladığında ikinci bir yardım çağrısı geldi.

Alarm Phone gönüllüsü Chiara Denaro, Al Jazeera'ya “Devlet yetkilileri yanıt vermedi, yanıt veren tek kişi Geo Barents oldu” dedi. Denaro, olayın Orta Akdeniz'deki "kurtarma boşluğunun" göstergesi olduğunu ve Avrupa ve devlet tarafından yürütülen kurtarma operasyonlarının eksikliğinin STK'ların yeterli kurtarma hizmetleri sağlamak için mücadele etmesine neden olduğunu söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, bu yıl şimdiye kadar Orta Akdeniz'de en az 1.236 göçmen öldü.

Son yıllarda, Avrupa Birliği, Libya gözaltı merkezlerinde göçmenlere yönelik şiddet raporlarına rağmen, arama ve kurtarma görevlerini yürütmekten Libya sahil güvenliğini eğitmeye, donatmaya ve desteklemeye geçti.

IOM, Ocak ayından bu yana Libya sahil güvenliği tarafından 29.400 kişinin yolunun kesildiğini tahmin ediyor. IOM sözcüsü Flavio Di Giacomo, Al Jazeera'ya bu göçmenlerin "kaçtıkları istismara" geri döndüğünü söyledi.

"Libya güvenli bir liman değil" diyen Di Giacomo, karaya çıkarma sonrası koruma zinciri olmayan bir ilçede deniz arama kurtarma bölgesi (SAR) olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

IOM temsilcisine göre, AB'nin Triton Operasyonu ve İtalya'nın Mare Nostrum'unun aşamalı olarak kaldırılması, Akdeniz'deki yolculuğu göçmenler için giderek daha tehlikeli hale getirdi.

“Birinin SOS çağrısına yanıt vermesi saatler hatta günler alır. Bu kabul edilemez. Di Giacomo, göçmenlerin tekneleri her an batabilir ve kurtarma operasyonlarını geciktirmek hayatları riske atmak anlamına gelir” dedi.