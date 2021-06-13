LGS Sonucu Ne Zaman Açıklanacak? 2021 LGS Sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan 2021 LGS sonuçları online ortamda görülebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ile online ortamda sisteme giriş yaparak sonuçları görebilecektir. Diğer taraftan, sınav sonuç belgelerinin posta yoluyla gönderilmeyeceği bildirilmiştir.

8. sınıfların girdiği sınavın sona ermesi ile beraber LGS sınavının sonuçları için araştırmalar yapılmaya başlandı. İnkılap tarihi, din kültürü, yabancı dil ve Türkçe testlerinden sınava giren 8. sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen LGS sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın ölçme değerlendirme Müdürlüğü aracılığı ile tamamlanacağı ifade edildi. Sonuçların açıklanması ardından bir de itiraz süresi verilecek. Değerlendirme sonuçlarının öğrencilere bildirilmesi sonrasında bakanlık itiraz için bir süre tanıyacak ve bu süre ardından nihai sonuçlara göre sınava giren öğrencilerin tercihlerine yönelik hazırlıklar yapılacak.

Sınava giren 8. Sınıf öğrencilerinin LGS sonuçlarının 30 Haziran 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edileceği bilgisine ulaşılmıştır. Online ortamda T.C. kimlik numaralarını girerek sonuçları ulaşabilecek olan öğrenciler daha sonra tercih yaparak istedikleri okula gidebilecektir.

Sonuçların açıklanması ardından talep edilirse sınav oturumlarının tamamlanması ardından soru kitapçıkları velilere ya da öğrencilere verilebilecektir. Diğer taraftan talep edilmeyen soru kitapçıkları ise Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullarda kullanılmak üzere toplanmış olacaktır.

Sonuçların hesaplanması için ise merkezi sınava katılacak olan öğrencilerin puanı tek bir puan türünde hesaplanacak ve bu sonuca göre öğrencilere bildirilecektir.

Bununla birlikte sınav oturumlarından herhangi birine katılım göstermeyen ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmayacağı bildirilmiştir. Sınava giren öğrencilerin sınav sonuçları hesaplanırken Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin ağırlık katsayıları 4 olurken Türkiye Cumhuriyeti'nin İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ahlak bilgisi derslerinin katsayısı ise 1 olacaktır.