LGS 2021 Soruları çalındı mı? LGS iptal edilecek mi?

LGS 2021 soruları çalındı mı? LGS 2021 iptal edilecek mi? LGS 2021 İptal edilir mi? Merakla beklenen LGS sınavı iptal mi olacak sorusu cevap arıyor. LGS 2021 soruları çalındı mı?

LGS 2021 Soruları çalındı mı?

LGS 2021 soruları çalındı mı sorusu cevap arıyor. Bazı veli ve whatsapp hesaplarında LGS 2021 soruları yayınlandığı iddiası sonrası LGS 2021 soruları iptal edilecek mi sorusu cevap aradı. Peki LGS iptal edilecek mi?

MEB açıkladı!

LGS soruların çalındı iddiası CHP milletvekili tarafından sert bir dille anlatılıyor. Ancak MEB, LGS sorularının çalındığı iddiası yalanladı.

LGS iptal mi olacak?

LGS soruları çalınması iptalı getirebilir ancak şu an için çalındı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Bu sebeple LGS 2021 iptal olması söz konusu değil.

Sosyal medyada bir çok kişi LGS iptal edilmesi gerektiği sınavın zorluğu için dile getiriyor. Ancak LGS zor diye iptal edilmesi de mümkün olmadığı öğrenildi.