Leyla Tanlar “Güzel Günler” Dizisi ile Ekranlara Dönüyor!

Paramparça isimli televizyon dizisi projesiyle 2014 senesinde ilk defa seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Leyla Tanlar 1997 doğumludur. Henüz 17 yaşındayken rol alarak oyunculuk performansı sergilediği dizideki oyunculuğu ile dikkatleri çeken ve geniş bir hayran kitlesi elde eden Leyla Tanlar bu defa farklı bir dizi ile adından söz ettirdi. Genç isim Mehmed Cihan Fatihi dizisi sonrasında Ferhat ile Şirin ve Şahin Tepesi gibi projelerde de rol alarak hayranları karşısına çıkmıştı. Daha sonra Kaçış isimli dizi projesinde Nevi karakterini hayat veren ünlü oyuncuyu görenler Leyla Tanlar'ın performansına hayran kalmış ve ünlü ismi tanımakta zorluk çekmişti. Peki Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Disney Plus'ın ilk orijinal Türk dizisi olma özelliği taşıyan ve Engin Akyürek gibi çok başarılı bir oyuncu tarafından hikayesi yazılan Kaçış dizisinde Leyla Tanlar da rol alıyordu. Engin Akyürek Kaçış dizisinin hem hikayesini yazmış ve hem de dizinin başrolünde rol alarak performans sergilemişti. Leyla Tanlar, Nevi isimli karaktere Kaçış dizisinde hayat vermiş ve bir Ezidi kızı olarak sevenleri karşısına çıkmıştı. Leyla Tanlar’ın hayranları ilk başta oyuncuyu tanımakta zorlanmış ve oyuncunun saçlarını siyah renge boyaması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanmıştı.

Ünlü oyuncu Leyla Tanlar 17 yaşındaki halinden çok daha farklı bir rol ile izleyici karşısına çıktı ve Kaçış dizisinde Engin Akyürek ile birlikte performans sergiledi. Leyla Tanlar oyunculuk mesleğindeki tecrübesini Kaçış dizisinde daha çok arttırdı ve siyah renge boyattığı saçları ile diziye renk kattı. Kaçış dizisi sonrasında ünlü oyuncu bu defa TRT 1 dizisi için hazırlık yapıyor. Güzel Günler dizisi ile sevenleri ile buluşacak olan ünlü oyuncu Leyla Tanlar tercih ettiği proje ile adından söz ettirdi.

Güzel Günler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir, ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, Güzel Günler nerede çekildi?

Güzel Günler isimli dizinin türünün aile komedisi olacağı açıklanırken proje ise şimdiden dikkat çekti. Oyuncu kadrosunda rol alan tüm oyuncular oldukça başarılı bir performans sergilerken Leyla Tanlar da komedi dizisinde rol olarak hayranları karşısına farklı bir rol ile çıktı. Leyla Tanlar Kaçış dizisinde hayat verdiği Nevi karakterinden çok farklı bir rol ile ekranlarda yer alacak ve sevenleri ile buluşacak.

Dizi TMC Film imzası ile yayınlanacak ve senaryoda duygusal dozu yüksek bir hikaye seyirci kitlesiyle buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosuna Leyla Tanlar ile birlikte Binnur Kaya, Zeynep Çamcı, Ece Merkek, Yıldıray Şahinler ve Olgun Toker gibi ünlü oyuncular da rol alıyor.

Güzel günler dizisi hangi şehirde çekildi, çekimleri nerede yapıldı?

Söz konusu dizinin çekimlerinin Van'da başladığı öğrenilirken aile sıcaklığını hissettirecek bir dizi de ekranlarda yer alacak. Eylül ayı sonunda ya da Ekim ayında dizinin .ekranlarda yer alacağı tahmin ediliyor ve seyirci kitlesi dizinin yayın tarihini merak içerisinde bekliyor Osman Taşçı tarafından yönetmenliği gerçekleşen dizinin senaristliği ise Selin Tunç tarafından üstleniliyor. Proje her ne kadar komedi dizisi olsa da bir aşkın etrafında gelişen hikaye de seyirci ile ulaşacak ve neşeli bir ailenin hikayesi ekranlarda yayınlanacak.