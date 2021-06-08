Leyla ile Mecnun'un Leylası Belli Oldu

Dizide, İrem Orhun karakterine can veren başarılı oyuncu Deniz Işın'ın yeni projesi belli oldu.Masumiyet dizisinde sergilemiş olduğu performansı ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu bu sefer de platformunda yer alacağı konuşuluyor. İşte genç oyuncunun yeni projesine ilişkin detaylar.

'Masumiyet' dizisinde rol alması ile adı sıkça gündeme gelen başarılı oyuncu Deniz Işın’ın yeni projesine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından Deniz Işın'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi. Başarılı oyuncunun bu kez Exxen'de yayınlanacak olan yeni bir dizide bir yer alacağı iddia edildi.

Exxen'de Yer Alacak

Oyuncu, ‘Masumiyet’ dizisinden önce, 'Her Yerde Sen', 'Atiye' gibi başarılı yapımlarda rol aldıktan sonra Işın, son olarak ekranların sevilen dizisi 'Masumiyet' dizisinde sergilediği performans ile gündeme gelmeye başladı.

Geçtiğimiz haftalarda düşen reytingleri yüzünden final yapmak durumunda kalan Masumiyet dizisi oyuncularının, önümüzdeki sezon yer alacakları yeni projeler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Masumiyet dizisi ile ekranların aranan yüzü haline gelen genç oyuncu Deniz Işın’ın yeni projesi de böylece belli olmuş oldu. Son zamanlarda dizilerin aranan yüzü haline gelen Işın'ın, yeni projesi dijital platformda yıllar sonra sevenlerinin karşısına tekrar çıkmaya hazırlanan ve hayranlarını heyecanlandıran 'Leyla ile Mecnun'un kadrosuna dahil olacağı iddia edildi. Bir zamanlar, ekranların en çok sevilen ve takip edilen dizisi Leyla ile Mecnun hayranları bu habere oldukça sevindi. Birsen Altuntaş'ın haberinde geçen bilgiye göre, "Deniz Işın'ın Exxen için çekilecek olan Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı olacağı konuşuluyor." Açıklaması yapıldı.

Ekranlardan önce de sosyal medyayı aktif olarak kullanan genç oyuncu takipçileri ile paylaştığı espirili videoları ile gündeme gelmeye devam ediyor.