Leyla ile Mecnun Ne Zaman Başlıyor? 2021 Exxen

Yayınlandığı dönemde ekranlara damgasını vuran Leyla ile Mecnun dizisi yerli bir komedi dizisiydi ve seyirci kitlesinin gözdesiydi. Bir süre önce projenin yeniden çekileceği ve ekranlara geleceği konuşulan konular arasında yer almaktaydı.

Acun Ilıcalı'nın dizi hakkında bilgi vermesi ardından Leyla ile Mecnun'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ve oyuncularının kim olacağı merak edildi.



TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinin tekrardan ekran macerasına başlayacağı öğrenildi. Aynı kadrosu ile yeniden sevdikleri ile buluşacak olan dizi hakkında açıklamalar yapıldı. İzleyici kitlesinin en favori projesi Leyla ile Mecnun hakkında Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Kısa süre içerisinde Exxen’de yayınlanacağı duyurulan dizinin aynı kadro ile yeniden çekileceği açıklandı. İlgili konu hakkında gazeteci Birsen Altuntaş, sevenlerinin geçen aylarda 10. yaşını kutladı dizinin bu yaz Exxen platformu için tekrardan çekilecek olmasının büyük bir heyecan yarattığını yazdı. Onur Ünlü'nün eski kadroyu toplamak için kolları sıvadığını aktaran Altuntaş, dizi ekibinin bir değişiklik olmadığı sürece 26 Haziran'da sete çıkacağı haberini verdi. Diğer taraftan Leyla karakterine ise kimin hayat vereceği hakkında henüz bir netlik bulunmamaktadır.

Seneler önce TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşan ve Ali Atay, Köksal Engür, Serkan Keskin ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizi Leyla ile Mecnun’un Onur Ünlü yönetmenliğinde çekileceği bilgisine ulaşıldı. Yayınlandığı dönemde ekranların gözdesi olan ve kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizinin internetten yayın yapacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ünlü yapımcı Ilıcalı, sahibi olduğu Exxen isimli dijital platformda dizinin yayınlanacağı haberini verdi. Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün, senaristliğini Burak Aksak’ın yaptığı ve başrollerini Ali Atay, Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant'ın paylaştığı başarılı dizi Leyla ile Mecnun'un kısa zaman içerisinde internet üzerinden yayın hayatına başlayacağı duyuruldu. Projenin yayın tarihi hakkında resmi bir açıklamanın ise kısa zaman içerisinde yapılması beklenilmekte.

