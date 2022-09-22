Levent Ülgen Baba Dizisine Hacı Selahattin Karakteri ile Dahil Oldu

Ay Yapım imzalı olarak Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmakta olan Baba isimli televizyon dizisi projesi yeni sezonu ile ilgi topladı. Önceki akşam yeni sezonda büyük sürprizler ile başlayan Show TV dizisi Baba dikkatleri üzerine çekti. Projenin hikayesinde darmadağın olan Saruhanlı ailesinin yeni hayatı anlatılıyor ve hikayeye yeni oyuncular dahil edilerek senaryodaki heyecan dozu artış gösteriyor.

Dün akşam Show TV'nin sevilen dizisi Baba 2. sezon ilk bölümü ile ekranlara geldi ve dikkatleri üzerine çekti. Levent Ülgen bu sezonda kadroya dahil olan oyuncular arasında gösterildi. Usta oyuncu Levent Ülgen Baba dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olarak Hacı Selahattin isimli karaktere hayat vermeye başladı. Saruhanlı ailesinin hayatı ve Hacı Selahattin karakterinin bu aile üzerindeki etkisi yeni sezonda konu edilecek.

Hacı Selahattin karakteri çarpıcı bölümün finalinde Kadir karakterini kendisine karşı çıkması sebebiyle açık bir şekilde tehdit etmekten geri durmadı. Kadir karakteri ise bu sırada bir gece barda tanışıp yakınlaştığı gizemli kadının karşısına çıkması ile şaşkınlık yaşadı. Bu kadının Selahattin'in dul gelini olması ise diziyi karıştırdı. Bu gelişme seyirci kitlesini şok etti ve yeni bölümde yaşanacak olan gelişmeler araştırıldı.

Emir Saruhanlı kendisini alıkoyan adamların elinden kurtulmayı sonunda başardı fakat kaçtığı sırada bir trafik kazası geçirerek sevenlerini üzüntüye boğdu. Emir kaza sonrasında hiçbir şey hatırlamaması sebebiyle kayboldu ve Kadir ile İlhan da Ahmet'in elinden Büşra'yı kurtarmayı başardı. Diğer taraftan Büşra karakterinin karakterinin kaybolması İlhan karakterinin parmağı olması sebebiyle onu terk etmeye karar verdi. Kadir Saruhan ailesini ayakta tutmaya çalışıyor fakat kendi psikolojisinin bozuk olması sebebiyle bazı problemleri hayatında yaşıyor. Kadir hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını henüz fark etmedi.