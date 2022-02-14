Lavrov'dan Putin'e Ukrayna Krizinde Diplomasiye Süre Çağrısı

Rusya'nın üst düzey diplomatı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik üzerine Rusya'nın güvenlik talepleri konusunda Batı ile görüşmelere devam etmesini tavsiye etti.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Pazartesi günü Putin ile yaptığı görüşmenin başında yayınladığı sözler, ABD Moskova'nın her an komşusuna bir işgal başlatabileceği konusunda uyarıda bulunmalarına rağmen Kremlin'in diplomatik yolda kalma niyetinin sinyalini verdiği ortaya çıktı.

Yetkili, Moskova'nın Rusya'nın başlıca isteklerini reddetmiş olsalar bile Washington ve NATO müttefikleriyle diyalog sürdürmesini önerdi - askeri ittifakın Ukrayna ve diğer eski Sovyet ülkelerinin üye olarak katılmasına izin vermeyeceği ve Güçlerini Doğu Avrupa'dan geri alacağı.

Lavrov'un yorumları, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy ile Kiev'de yaptığı görüşmelerde, krizi yatıştırma amaçlı çabaların yenilendiği bir dönemde geldi. Scholz, Putin ile temaslarda bulunmak üzere Salı günü Moskova'yı ziyaret edecek.

Daha fazla ABD F-15 savaş uçağı Polonya'ya indi

Ülkenin savunma bakanı, ABD'ye ait sekiz F-15 savaş jetinin daha Polonya'ya indiğini söyledi.

Mariusz Blaszczak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Lask'teki üsse daha fazla Amerikan F-15 savaş uçağı indi." dedi. "Geçen hafta Polonya'ya gelenlere sekiz uçak katılacak."

İngiltere'nin üst düzey diplomatı, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği konusunda uyardı

Birleşik Krallık dışişleri bakanı, Londra tarafından görülen son istihbaratı gerekçe göstererek Rusya'nın Ukrayna'yı "her an" işgal edebileceğini söyledi.

Liz Truss, hükümetin krize müdahale komitesinin (COBR) toplantısı sonrasında attığı tweette, "Son bilgiler Rusya'nın her an işgal edebileceğini gösteriyor ve Kremlin'i kireçten arındırmaya çağırıyoruz." dedi.

"Odak noktamız Ukrayna'daki İngiliz vatandaşlarının emniyet ve güvenliğine öncelik vermektir." diye de ekledi.

Zelenskyy NATO üyelik hedefine bağlı

Zelenskyy, Ukrayna'nın Rusya'nın öfkesine ve bazı Batılı ülkelerin Kiev'in hedefine şüpheyle yaklaşmasına rağmen NATO'ya katılma hırsını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Ukrayna cumhurbaşkanı Scholz ile görüşmelerinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Bugün, birçok gazeteci ve birçok lider Ukrayna'ya risk almama, ittifaka gelecekteki üyelik konusunu sürekli gündeme almama konusunda biraz imada bulunuyor, çünkü bu riskler Rusya Federasyonu'nun tepkisiyle ilişkilidir." dedi.

"Seçtiğimiz yolda ilerlememiz gerektiğine inanıyorum." diye de ekledi.