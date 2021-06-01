Lavin Ay Kimdir? Beyazıt Öztürk Lavin Ay ile Aşk Mı Yaşıyor?

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün uzun süredir hayatımda kimse olmadığı biliniyor ve şovmen hiç kimseyle görüntülenmiyordu. Son olarak ünlü isim hakkında bir aşk iddiası ortaya atıldı ve gözler kendisinden gelecek olan açıklamaya çevrildi. Beyazıt Öztürk'ün Azerbaycanlı Lavin Ay'a gönlünü kaptırdığı iddia edildi ancak ikili ise bu dedikodu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün Bebek’te bulunan boğaz manzaralı malikanesinde iki senedir ve Lavin Ay adlı Azerbaycanlı sevgilisi ile beraber yaşadığı öne sürüldü ve ikiliden bu konu hakkında bir yanıt ve açıklama beklenildi.

Bir süre boyunca YouTube kanalı için evinde Seda Sayan ve Murat Boz ile çekmiş olduğu videoları yayınlayan Beyazıt Öztürk'ün aşkını sosyal medya paylaşımları ele verdi. Azerbaycanlı olduğu öğrenilen Lavin Ay’ın ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün evinde çektirmiş olduğu fotoğrafları sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşması dedikoduların alevlenmesine sebep oldu. İkili hakkında çıkan dedikodular sonrasında Lavin Ay isimli kadının Instagram hesabını silme da kafaları karıştıran bir gelişme olarak yorumlandı.

Diğer taraftan 24 yaşında olduğu öğrenilen Lavin Ay’ın Beyazıt Öztürk için diksiyon dersleri aldığı ve Türkçe’yi ilerlettiği öne sürüldü. Çift hakkında çıkan haberler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı fakat ikilinin ilişkisinin evlilik ile sonlanıp sonlanmayacağı merak edildi.

24 yaşındakiler Lavin Ay ile aşk yaşadığı öne sürülen 52 yaşındaki ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, seneler önce rol almış olduğu “Karım ve Annem” projesinden bahsederken evli olmanın çok zor olduğunu, gerçekten hiç kolay olmadığını söylemesi hatırlandı ve evlilik hakkında yapmış olduğu yorumlar gündeme geldi. Ünlü sunucuya yöneltilen “Evlilik seni korkuttu mu?” sorusuna ise “Ben her zaman hayırlısı olsun” şeklinde dua ettiğini söylemesi tekrardan gündemde yer tuttu.