Lambda Varyantı Nedir, Türkiye'de var mı? Lambda Varyantı Belirtileri ve Özellikleri Nelerdir?

Açıklanan en güncel haberlere göre dikkat çeken konular arasında bulunan lambda varyantı hakkında detaylı bilgileri sizler için yazdık ve merak edilen başlıklara değindik. İlk kez Peru'da görülen lambda varyantı kısa süre içerisinde dünyaya yayılmaya devam etti ve bu varyantın belirtileri ile Türkiye'de görünüp görünmediği gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Lambda varyantı hakkında sorulan sorular artış gösterirken sizler için belirtileri de yazdık.

Lambda Vartantı İlk Kez Nerede Ortaya Çıktı?

İlk olarak Peru’da ortaya çıkması ardından 30 ülkeye yayılan lambda varyantı ile ilgili olarak bilim insanları çözüm aramakta. Ortaya çıktığı Peru’yu kasıp kavuran ve son derece bulaşıcı olan lambda varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceği hakkında da endişe ediliyor. Uzmanlar yapmış olduğu açıklamada lambda varyantının diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğuna vurgu yaparken dünyada en yüksek ölüm oranına sahip olan Peru'da yüksek oranların Lambda varyantı sebebiyle oluştuğu belirtiliyor. Peru basınında yer alan haberlere göre ise ülke çapında koronavirüse yakalanan her 10 kişiden 1'i virüs sebebiyle hayatını kaybetmekte.

Nisan ayından bugüne kadar Dünya Sağlık Örgütü varyantlar için test edilen yeni enfeksiyonların yüzde seksen birinden sorumlu olduğunu ifade ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Bununla birlikte Lambda varyantının nötralize edici antikorlara karşı olası artan direnci ve potansiyel olarak artan bulaşıcılığı yol açabilecek bir dizi mutasyon taşıdığını da belirtiyor.

Konu hakkında Şile'de yapılan bir araştırmaya göre Lambda varyantının koronavirüs açısından diğer varyantları göre daha kolay kaçabildiği de belirlendi. Santiago Şili Üniversitesi'nde bulunan araştırmacılar konu hakkında önemli bilgileri vatandaş ile paylaştı ve dikkat çeken ifadeler kullandı. Elde edilen verilere göre ilk olarak Peru’da ortaya çıkan Lambda varyantının başak proteinde bulunan mutasyonların artan bulaşıcılığa kaçış sağladığı ve antikorları nötralize ettiği bilgilerine ulaşıldığı ifade edildi.