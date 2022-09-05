KYK Yurt Sonuçları Açıklandı Mı, 2022 KYK Yurt Başvuru Sonuçlarına Nereden Bakılır?

Günün en çok araştırma yapılan konusu KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmayacağı oldu. 5 Eylül 2022 tarihinde KYK yurt başvurusu sonuçları gündemde yer alırken pek çok öğrenci de sonuçları dikkatli bir şekilde takip etti. 28 Ağustos tarihinde KYK yurt başvurularının sona erdiği belirtilmiş ve daha sonra KYK yurt sonucu sorgulama ekranı araştırmaları pek çok kişi tarafından gerçekleşmişti. Sizler için haberimizin devamında 2022 senesi KYK yurt sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı hakkında detaylı bilgileri ve KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden ulaşılabileceği ile ilgili detaylı bilgileri yazdık.

KYK yurt başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve başvuruların sona ermesi ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusu gündemde yer almıştı. KYK başvuru sonuçları heyecan içerisinde beklenilmiş ve geri sayım başlamıştı. Pek çok öğrenci geri sayımın devam ettiği sırada gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapacağı açıklamaya çevirmiş ve KYK yurt başvuru sonuçlarını araştırmıştı. Peki KYK yurt sonuçları başvuru ekranı nasıl açılır?

Yurt başvuru işlemlerinin 24 Ağustos çarşamba günü başlayıp 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erdiği belirtilmişti. Toplamda 4 gün süren yurt başvuru işlemleri 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.59 olduğunda sonlanmış ve öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını beklemişti.

Başvuru sonuçlarının ne zaman ve hangi tarihte açıklanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor fakat başvuru sonuçlarının açıklandığı sırada sizlere bilgi vereceğiz. Diğer taraftan söz konusu sonuçların Eylül ayının ortasına kadar açıklanacağı da tahmin ediliyor. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi kredi ve burs başvurularının 2022-2023 eğitim dönemi için Kasım ayında yapılmasının beklendiği ifade edilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK ve burs başvuru tarihlerini sitesinde duyuracak ve bu şekilde bir süredir merak ve heyecana içerisinde beklenen sonuçlara ulaşılacak. Tarih kesin belli olduğu zaman ve konuya ilişkin detaylar öğrenildiği zaman sizlere haberimiz üzerinden bilgilendirme yapacağız.

Yurt fiyatları KYK 2022-2023 ücreti aylık ve yıllık ne kadar, KYK yurt fiyatları 2022- 2023 ücreti ne kadar oldu?

İlk kayıt ücreti yurda ilk kez yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken fiyata verilen isimdir. Güvence bedeli ücreti ve gün bazında yatak ücreti bu ücret içerisinde yer almaktadır. Öğrencinin yurda yerleştirme tarihi ve yerleştirildiği yurda göre bu ücret de farklılık gösterebilmektedir.

Aylık olarak tahsil edilmekte olan yurt ücretleri ile ilgili olarak yurda kayıtlarda kayıt gününün ücretinin alındığı da bilinmektedir. Henüz yeni eğitim dönemi için KYK yurt fiyatları hakkında açıklama yapılmadı fakat gerekli bilgilerin kısa zaman içerisinde paylaşılacağı düşünülüyor.

Bir süre önce canlı yayında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını başlattıklarını belirtmiş ve daha sonra başvuru tarihlerinin 4 gün sonrasında sona erdiği açıklanmıştı. Öğrencilerin e-devlet üzerinden pazar akşamına kadar başvurularını gerçekleştireceği öğrenilirken bu başvuruların insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirileceği de ifade edilmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu otomatik olarak başarı ve gelir durumlarına göre yerleştirmelerin gerçekleştirileceğini belirtirken asil ve yedek öğrencilerin de açıklanacağını ifade etmişti. Bunun yanı sıra Kasapoğlu yurtların zor zamanlarda ve afetlerde de hizmet verdiğini vurguda bulunmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.