Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler için kayıt telaşı başladı. Öğrenciler, okudukları şehirlerde nerede kalacağını düşünüyor. Veliler ise çocuklarının güvenli bir yerde kalmasını istiyor. Bu açıdan bakıldığında en güvenli yer, KYK yurtları olarak ifade edilebilir. Devlet kurumu olan KYK yurtları her şehirde var. Yurtlarda yemek, kahvaltı gibi ihtiyaçlar da karşılanır.

KYK yurtlarında kalmak isteyenlerin başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekir. Yurt başvuruları, üniversite kayıtlarından sonra alınır. Öğrencilerin sistemde kayıtlarının görünmesi, başvuru açısından önemlidir. KYK, yurt hizmetinin yanı sıra burs ve kredi desteği de veriyor.

KYK YURTLARINDA KALMA ŞARTLARI NELERDİR?

KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin ikametlerinin farklı şehirde olması gerekiyor. Öğrencilerin sabıkalı olmaması ve hapis cezası almaması da istenen şartlar arasındadır. Yurtlarda kalmak isteyenler, kayıt tarihlerini kaçırmamalıdır.

Öğrencilerin, KYK tarafından belirlenen şartlara uyması gerekir. Aksi takdirde yurttan atılma gibi durumlar söz konusu olabilir. KYK yurtlarının ücretleri birbirinden farklı olabilir. Bazı yurtlar özel statüde olduğu için ücretleri daha yüksektir. Yurtlarda spor salonu, kütüphane gibi farklı alanlar da bulunur.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvurularının Ağustos ayının sonunda başlaması bekleniyor. KYK yurtlarına kayıtlar yapılırken şehit, gazi çocuklarına öncelik tanınacak. Aynı zamanda yaşı küçük olan öğrenciler de daha öncelikli olacak.

Başvuru sonrası asil ve yedek listeler açıklanacak. Yedek listelerdeki öğrenciler, kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yerleştirilecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK kredi ve burs başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Başvuruların Kasım ayında başlaması bekleniyor. Lisans öğrencilerine 1250 TL veriliyor. Yüksek lisans öğrencileri 2500 TL ödeme alıyor.

Doktora öğrencilerine 3750 TL ödeme veriliyor. Ocak ayında KYK burs ve kredi miktarları artacak. Maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere burs veriliyor. Kredi ödemeleri, talep edilen tüm öğrenciler için yapılıyor. Kredi tutarı, mezuniyet sonrası devlete geri ödenir.