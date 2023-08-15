YKS sınavına giren öğrenciler, aldıkları puana göre tercihlerini yaptı. Tercih sonuçlarına göre öğrenciler, istedikleri bölümlerden birine yerleşecek. Özellikle ailesinden ayrı bir şehirde yaşayacak öğrenciler, maddi desteğe ve güvenli bir konaklama alanına ihtiyaç duyuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrencilerin barınması için Türkiye’nin her yerinde yurtlarını hizmete açıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yıllardır burs ve kredi desteği de veriliyor. Maddi durumu yeterli olmayan öğrenciler, burs alabiliyor. Başvuran tüm öğrencilere kredi desteği veriliyor. Öğrenciler, kredi ve burs başvurularını nasıl yapacağını merak ediyor.

KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS puanlarına göre yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler ilk olarak yurt başvurusu yapacak. Yıl sonuna doğru kredi ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Geçen yıl 15 Kasım itibarıyla kredi ve burs başvuruları alınmıştı. Bu yıl da aynı tarihlerde başvuruların alınması bekleniyor.

Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Öğrencilerin başvuru sırasında bir problem yaşamamak için e-Devlet üzerinden okul bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Başvurularda hata olması halinde öğrencilerin kredi ya da burs kullanması mümkün olmuyor.

ÖĞRENCİLERE AYLIK 1250 TL VERİLİYOR

Öğrenciler, burs ve kredi tutarlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerine, aylık 1250 TL tutarında ödeme yapılıyor. 2022 yılında 850 TL olan ödeme tutarı, 1250 TL’ye çıkarıldı. Bu tutarın Ocak ayında artması bekleniyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine daha yüksek tutarda ödeme yapılıyor.

Yüksek lisans öğrencilerine 2500 TL veriliyor. Doktora öğrencileri 3750 TL tutarında ödeme alıyor. Öğrencilerin ödeme alabilmesi için belirtilen başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Burs ve kredi başvurularını ara sınıflarda okuyan öğrenciler de yapabiliyor. Öğrenim kredilerinin, mezun olduktan sonra kuruma geri ödenmesi gerekiyor.