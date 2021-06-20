Kuzey Kore’de Neden Yemek Kıtlığı Yaşanıyor?

Ülkenin yüksek güvenlik önemleri yüzünden Kuzey Kore hakkında güvenli bir bilgi almak oldukça zor. Ülkenin geçmişte kıtlıklarla boğuştuğu görülmüştü ve edinilen bilgilere göre, ülkenin başkanı Kim Jong-un gelecek için endişeli. Kim Jong-un’un halkı gelecekte oluşacak ciddi gıda kıtlığı konusundan uyardığı biliniyor. Peki, detaylı olarak bu yemek durumu hakkında neler biliniyor ve bu yıl işler Kuzey Kore için iyi gitmeme olasılığı nedir ya da neden?

Yemek Fiyatlarında Ciddi Artış

Gıda kıtlığının en büyük göstergesi, ülkedeki temel gıdaların fiyatlarının yükselmesi olduğu aşikardır.

Kuzey Kore içindeki kişilerden bilgi toplayan Daily NK web sitesindeki verilere göre, bir kilo mısırın (mısır) fiyatı Şubat ayında keskin bir şekilde 3.137 won'a (yaklaşık 2 sterline eşdeğer) yükseldi.

Kuzey Korelilerle ülkeye kaçırılan telefonlar üzerinden iletişim kuran Asia Press web sitesine göre, fiyatlar Haziran ortasında yeniden keskin bir şekilde yükseldi.

Mısır, pirinçten daha az tercih edilen bir elyaftır, ancak daha ucuz olduğu için sıklıkla tüketilir.

Bu arada, başkent Pyongyang'da bir kilo pirinç şu anda Aralık 2020'den bu yana görülen en yüksek seviye - ancak fiyatlar dalgalanma eğilimi gösteriyor.

Kuzey Kore uzmanı Benjamin Silberstein, Kuzey Korelilerin çoğunun yiyeceklerini ve diğer temel ihtiyaçlarını pazar ticaretinden sağladıkları için, piyasa fiyatlarını izlemenin ekonomik faaliyet hakkında en iyi verilerden bazılarını sağladığını söylüyor.

"Devlet, devlet bürokrasisi çalışanlarına yalnızca nispeten küçük bir pay sağlıyor."

Devlet tarafından sağlanan erzak çoğu hane için zar zor yeterli ve büyük şehirlerden uzakta daha az güvenilir. Bu, birçok insanın diyetlerini desteklemek için resmi olmayan sokak pazarlarına güvendiği anlamına gelir.

Hava Şartlarının Şiddetlenmesiyle Ekinler Zarar Gördü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, gıda kıtlığı uyarılarında geçen yılki hasatta tayfun ve selin etkisine değindi.

Kore yarımadası, pirinç ve mısır hasadının başlamasına denk gelen bir dönem olan Ağustos ve Eylül aylarında iki hafta içinde karaya ulaşan üç tayfun da dahil olmak üzere bir dizi tayfun tarafından vuruldu.

Ciddi Bir Gübre Kıtlığı

Kuzey Kore’nin, tarım sektörünün daha az bilinin problemlerini arasında ise gübre eksikliği geliyor. Mahsul verimini artırmak için yeterli gübre zorlaşıyor.

Ülke gübre üretiminde kendi kendine yeterli değil ve Nikkei Asia'ya göre Şubat ayında (diğer şeylerin yanı sıra) gübre üreten büyük fabrikalarından biri yedek parça eksikliği nedeniyle kapanmak zorunda kaldı.

Ayrıca, Kuzey Kore’nin sınırlarının kapalı olması ülkeye herhangi bir gıda yardımında bulunulmasını engelliyor. Ülkenin en büyük gıda bağışçısı Çin fakat pandeminin başından beri Çin’in, Kuzey Kore’ye yaptığı gıda yardımları