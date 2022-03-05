Kuzey Kore, S Kore Seçimleri Öncesinde Balistik Füze Ateşledi

Güney Kore ordusu, Seul'deki başkanlık seçimlerine birkaç gün kala Kuzey Kore'nin şüpheli bir balistik füze ateşlediğini açıkladı.

Savunma bakanı Nobuo Kishi, Japonya'nın cumartesi günü fırlatmayı da doğrulayarak, füzenin maksimum 550 kilometre (340 mil) irtifada ve 300 kilometre (170 mil) mesafede uçtuğlarını söyledi.

Kishi, Pyongyang'ın bu yılki silah testlerinin "son derece yüksek sıklığının" "bölge için bir tehdit" olduğunu ve "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Hipersonik füzelerden orta menzilli balistik füzelere kadar, Pyongyang Ocak ayında bir dizi silahı test etti ve geçen hafta seul'ün başka bir balistik füze olarak tanımlamasına rağmen, bir "keşif uydusunun" bir bileşeni olduğunu iddia ettiği şeyi fırlattı.

Pyongyang, nükleer silahları nedeniyle uluslararası yaptırımları ısırmalarına rağmen, lider Kim Jong Un ile o zaman ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yüksek profilli müzakerelerin 2019'da çökmesinden bu yana ABD'nin görüşme tekliflerini görmezden geldi.

Pyongyang, diplomasi yerine Kim'in ordusunu modernize etme güdüsünü iki katına çıkararak, Ocak ayında uzun menzilli füzeleri ve nükleer silahları test etme konusunda kendi kendine dayatılan bir moratoryumu terk edebileceği konusunda uyardı.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, "sabah 08:48 sularında Sunan bölgesinden Doğu Denizi'ne fırlatılan balistik füze" tespit edildiği belirtildi.

Kılıç tıkırtısı

Cumhurbaşkanlığı Mavi Saray'dan yapılan açıklamada, Güney Kore ulusal güvenlik konseyinin Pyongyang'ın Kore Yarımadası ve uluslararası toplumda barışa aykırı olan "balistik füzelerin benzeri görülmemiş şekilde tekrar tekrar ateşlenerek" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Seul'ün "Yongbyon ve Punggye-ri gibi Kuzey Kore'nin nükleer ve füzeyle ilgili tesislerini daha da kapsamlı bir şekilde izleyeceği" de belirtildi.

Kuzey'in kılıç sallaması, Güney Kore'nin yeni başkan için oy kullanmasından sadece dört gün önce gerçekleşti.

Kuzey Koreli çalışma bilgini Ahn Chan-il, Kim ile Trump arasındaki son görüşmeye atıfta bulunarak, "Görünüşe göre Kim, [Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in]'in Hanoi zirvesi çöktükten sonra pek bir şey yapmadığını hissediyor." dedi.

Pyongyang açıkça "Güney Kore'nin ne düşündüğüne bakılmaksızın kendi askeri gündemlerine öncelik vermeye karar verdi".

Analistler, Pyongyang'ın Daha fazla testle Abd'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda dikkatini dağıtmaya çalışacağını yaygın olarak tahmin ediyorlardı.

Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi öğretim üyesi Yang Moo-jin, "Bu testlerle Kuzey Kore, Kuzey Kore'nin Ukrayna'dan farklı olduğunu söylüyor gibi görünüyor ve dünyaya kendi nükleer silah sistemine sahip olduğunu hatırlatıyor" dedi.

"Washington'un Pyongyang'a karşı sözde 'düşmanca' politikaları kaldırması da başka bir talep."

Washington merkezli Wilson Center'da görevli analist Jean Lee'nin de kabul ettiği bir değerlendirme.

Lee, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya küresel odaklanma göz önüne alındığında, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin zamanlaması bize garip gelebilir." dedi.

"Ancak bilim adamlarının Kim'in Nisan ortasında büyük bir askeri geçit töreninde gösteriş yapması için mükemmel yeni silahlara odaklandığı Kuzey Kore'de bu çok mantıklı."

Ukrayna'da 'karıştı'

ABD Dışişleri Bakanlığı, son lansmanı Kuzey Kore'ye silah programları nedeniyle yaptırım uygulayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak kınadı.

Kuzey Kore geçen ay ABD'yi "Ukrayna krizinin temel nedeni" olmakla suçlamıştı ve Washington'un kendilerine uygun olduğunda diğer ülkelerin içişlerine "burnunu soktuğunu" ancak meşru "kendini savunma önlemlerini" kınadığını söyledi.

Uzman web sitesi 38 North tarafından analiz edilen son uydu görüntüleri, ülkenin kilit yıldönümünü kutlamak için silahlarını sergilemek için askeri bir geçit töreni hazırladığını gösteriyor.

Sejong Enstitüsü Kuzey Kore Araştırmaları Merkezi'nden Cheong Seong-chang, "Pyongyang'ın nisan ayına kadar keşif uydularını ve ICBM'lerini [kıtalararası balistik füzeler] test etmeye odaklanması muhtemeldir." dedi.