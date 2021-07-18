Kuzey Kore, Gençleri Güney Kore’nin Sokak Ağzıyla Konuşmamaları Konusunda Uyardı

Kuzey Kore'nin resmi gazetesinde de Güney Kore'nin modasını, saç stilini ve müziğini benimsemeye karşı yeni uyarılar vardı.

Bu yasa, sert cezalarla her türlü yabancı etkiyi ortadan kaldırmayı amaçlayan kapsamlı yeni bir yasanın parçası. Yasayı ihlal ettiği tespit edilenler hapis ve hatta idamla karşı karşıya kalabilirler

Rodong Sinmun gazetesi, Y kuşağını Güney Kore pop kültürünü takip etmenin tehlikeleri konusunda uyardı. Yazıda, "Burjuvazinin rengarenk tabelasının altına ideolojik ve kültürel sızma, silahlı düşmanlardan bile daha tehlikelidir" denildi.

Pyongyang lehçesine dayalı Korecenin üstün olduğunu ve gençlerin onu doğru kullanması gerektiğini vurguladı. Kuzey, son zamanlarda Güney Kore argosunu ortadan kaldırmaya çalıştı, örneğin bir kadının kocasına "ağabey" anlamına gelen "oppa" diye hitap etmesi, ancak genellikle bir erkek arkadaşa atıfta bulunmak için kullanılıyor.

Dış etki, Kuzey Kore'nin komünist rejimi için ve Kim Jong-un'un iktidardaki hakimiyeti için bir tehdit olarak görülüyor. New York Times'a göre, kısa süre önce K-pop'u Kuzey Kore gençliğini yozlaştıran "kısır bir kanser" olarak etiketledi.

Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri veya Japonya'dan çok miktarda medyayla yakalanan herkes şimdi ölüm cezasıyla karşı karşıya. Onu izlerken yakalananlar 15 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.

Ancak risklere rağmen, Kuzey'e yabancı nüfuz sızmaya devam ediyor ve yasaklı medyayı getirmek için oldukça karmaşık kaçakçılık çetelerinin faaliyet göstermeye devam ettiği bildiriliyor.

Bazı Kuzey Koreli sığınmacılar, Güney Kore dizilerini izlemenin kaçma kararlarında rol oynadığını söylediler.

Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi'nde profesör olan Yang Moo-jin, Korea Herald'a, İsviçre'de eğitim gören Kim'in "K-pop veya Batı kültürünün genç nesillere kolayca nüfuz edebileceğinin ve olumsuz bir etkiye sahip olabileceğinin farkında olduğunu ve sosyalist sistemi üzerindeki negatif bir etkisi bırakacağını” söyledi.

"Bu kültürel yönlerin sisteme bir yük getirebileceğini biliyor. Bu yüzden Kim, onları ortadan kaldırarak gelecekte daha fazla sorun çıkmasını önlemeye çalışıyor."