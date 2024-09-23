Kuzey Kıbrıs, asgari ücrete üçüncü kez zam yaparak net ücreti 35.180 TL’ye yükseltti. Bu gelişme, Türkiye’de ise sıkı para politikaları nedeniyle asgari ücrete ara zam yapılmamasıyla zıt bir tablo oluşturdu. Türkiye’de asgari ücretli milyonlarca vatandaş, 17.002 TL ile geçim mücadelesi veriyor.

Kuzey Kıbrıs’ta, 18 Eylül’de yapılan Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, son dört aylık hayat pahalılığının %19,99 olduğunu belirterek bu oranı asgari ücrete yansıttıklarını açıkladı. Emeklilere de benzer bir artış yapılacağı ifade edildi.

Ekonomi Muhabiri Erdoğan Süzer, Türkiye'deki durumu değerlendirerek, “Asgari ücrette zam olmazsa birçok kesim sıkıntı yaşayacağını söylemiştik, bu da gerçekleşti” dedi. Türkiye’de enflasyon %60 seviyelerindeyken, iktidar asgari ücrete zam yapmadığını duyurdu. Bu durum, çalışanların ekonomik zorluklarını derinleştirirken, Kuzey Kıbrıs'taki artış dikkat çekici bir farklılık oluşturdu.