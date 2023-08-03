BDDK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de kapsayacak şekilde yurt dışı uçak bileti alımlarında ve konaklama harcamalarında, kredi kartına taksiti kaldırdı. Yapılan düzenleme, Kuzey Kıbrıs’ta tepkiyle karşılandı. Alınan karar Kıbrıs’ta gazete manşetlerine yansıdı. Yavru Vatan medyası, olaya çok büyük tepki gösterdi.

Bazı gazeteler, alınan kararla ülkenin batacağını söyledi. Bazıları ise kredi kartı ile tatilin tehlikeye girdiğine dair başlıklar attı. KITSAB, kararın yürürlüğe girmesi halinde sektöre vurulan darbenin ölücü olacağını belirtti. Kararın, gelen tepkilerden sonra uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor.

HAVAYOLU BİLETLERİNDE, OTEL HARCAMALARINDA TAKSİT KALDIRILDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan karara göre yurt dışı uçak biletlerinde artık taksit yapılmayacak. Aynı zamanda yurt dışı konaklama harcamalarında da taksit yapılması mümkün olmayacak. Alınan karara hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ta tepki gösterildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği tarafından kararla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre zor günler geçiren turizm sektörüne bir darbe de Türkiye tarafından vuruldu.

“ÖLDÜRÜCÜ BİR DARBE OLDU”

KITSAB, kararı Kıbrıs turizm sektörü için öldürücü bir darbe olarak değerlendirdi. Yapılan açıklamaya göre Kıbrıs’ta sektör Türkiye’den gelen turistler sayesinde ayakta kalmayı başarıyor. Bu nedenle alınan kararın öldürücü bir darbe olacağı değerlendiriliyor.

Alınan kararın Türk turist için caydırıcı olacağı ve turistlerin Türkiye’ye gelmeyeceği belirtildi. Bu durumun da Kuzey Kıbrıs ekonomisini çok olumsuz etkileyeceği ifade edildi. KITSAB yetkilileri, alınan kararın Kuzey Kıbrıs hariç olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Karar alınmadan önce üç taksite kadar ödeme yapılabiliyordu. Ancak alınan taksit kısıtlaması kararı ile Türkiye’den gelen turistlerin sayısında azalma olacağı söylendi. Konu, Kuzey Kıbrıs medyasında geniş bir yer buldu. Taksit sınırlandırılmasında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı, merak ediliyor. Konu ile ilgili, Türkiye’den bir açıklama gelmedi.