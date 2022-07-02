Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Yunanistan, Kıbrıs'ı 13. Adası Yapmak İstiyor

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin gerçek niyetinin adada tam egemenliklerini kurmak olduğunu söyledi. “Ege'de uluslararası hukuku ihlal ediyorlar. Saldırgan bir yaklaşım sergiliyorlar. İki ülke arasındaki ilişkileri mahvedecek Helenizm adı altında milis davranışı sergiliyorlar.” diyen Tatar, Milliyet gazetesi köşe yazarı Abdullah Karakuş'a verdiği röportajda şunları ifade etti: “Asla oyunlar ve tuzaklarla onların aşık olacağız. Boş umutları takip etmeyi bırakmalılar."

Türk tarafında adada ve Ege'de barış istediğini belirten Tatar, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Tatar, gerginliklerin artması durumunda Rum ve Kıbrıs Rum ekonomisinin çökeceğini ifade etti. Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan tamamen çökecek.” dedi. Türkiye olmadan gazın Avrupa'ya ulaşamayacağını belirtti. “Türkiye olmadan yapılamaz. Başka yolları da çok pahalı. Başka seçenekleri yok. Oyun oynamayı bırakmalılar " dedi.

Tatar, ”Yunanistan'ın asıl amacı Kıbrıs'ı 13. adası yapmaktır." dedi. Tatar'a göre, Kıbrıs Rum Kesimi Kıbrıs'ta tam Yunan egemenliğini istiyor. Tam Yunan egemenliğinin onlara göre anlamını da ifade eden Tatar, bunun Yunanistan ile birleşme anlamını taşıdığını belirtt. Bir gün buranın Yunanistan ile birleşeceğine dair bir zihniyetleri var. Böyle bir ideolojiyle karşı karşıyayız" dedi.“Bu kadar bencilce.” Doğu Akdeniz'deki dengelerin uluslararası hukukun dikkate alınmadan yok sayıldığı yönünde de açıklamalar yapıldıç

Tatar, Kıbrıs'ın hiçbir zaman Yunan egemenliği altında olmadığını aktardı. Üç asırdan fazla bir süredir Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına üç asırdan fazla süredir bulunuyordu diye de ekledi. Rum tarafının Annan Planını veto etmesine rağmen, Kıbrıs Rum Kesimindeki Türk kesiminin dışlanması ve AB'ye dahil edilmesinin sorunu kör bir düğüm haline getirdiğini belirtti. “Büyük bir haksızlık ve kanunsuzluk işlenmişti. Annan Planı uluslararası bir plandı. Ve buna hayır diyenler AB'ye kabul edildi ”dedi. “Kıbrıs Türküne verilen sözler tutulmadı. Üstüne üstlük, evet dedikleri için bizi cezalandırdılar. Ambargolara devam ettiler "dedi. Tatar, Kıbrıs'ın kurucu anlaşmalarına aykırı bir ihlal hareketi yaptıklarını açıkladı.