Kuyum, Mobilya ve Elektronikte Taksit Sayısı Düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı taksitlerinde birkaç değişikliğe gitti. Kredi kartıyla yapılan kuyumculuk da dahil olmak üzere bazı tüketim harcamalarında taksit sürelerini yeniden düzenledi. Kurum tarafından verilen kararda, yaz aylarından talebi artan kuyum, mobilya ve TV gibi ürünlerin harcamalarında taksit sürelerini düşürdü. Ayıca, taksit ile alınacak taşıt alımlarında taksit süresi ile aracın fiyatının ne kadarının kredilendirileceğine ilişkin oranlarda düzenlemeye gidildi.

Bu karara göre, basılı ve külçe altın hariç kuyum harcamalarında daha önce 6 aya varan taksitlendirme yapılabilirken artık en fazla 3 ay süreyle taksit yapılabilecek. Televizyon alımlarında ise önceden satış fiyatı 3 bin 500 TL olup 4 ay taksit yapılabilirken yeni kararla birlikte taksit süresi sabit kalıp satış fiyatı 5 bin TL’ye yükseldi. Mobilya ve beyaz eşya alımlarında ise kredi kartına yapılan taksit 12 aydan 9 aya düşürüldü.

BDDK, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilerin banka kredisi ve finansal kiralamayla yaptığı taşıt alımlarında da düzenlemeler yapıldı. Düzenleme şu şekilde:

Taksit sürelerine ilişkin düzenleme:

-Satış aşamasındaki son fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt alımlarında kredi süresi 60 aydan 48 aya düşürüldü.

-Son fatura değeri 120 bin TL üzerinde (300 bin TL’ye kadar) olanlarda kredi süresi 48 aydan 36 aya düşürüldü.

-Son fatura değeri 300 bin TL üzerinde olup, 750 bin TL’yi aşmayan taşıt alımlarında kredi süresi 36 aydan 24 aya,

-Son fatura değeri 750 bin TL’den fazla olup, 1 milyon 500 bin TL’yi aşmayanlarda 24 aydan 12 aya indirildi.

Kredi ve Finansal kiralama ile alımlarda:

-Son fatura değeri 120 bin TL ve altında olanlarda değişiklik yapılmadı.

Toplam bedelin ne kadarının kredilendirilebileceğine ilişkin oran düzenlemeleri ise şöyle:

-Son fatura değeri 120 bin TL üzerinde olup, 300 bin TL’yi aşmayan taşıtların satış bedellerinin yüzde 50’ye kadar olan kısmı kredilendirilebilecek.

-Son fatura değeri 300 bin üzeri – 750 bin TL’ye kadar olanlarda yüzde 30’a kadar olan kısmı kredilendirilebilecek.

-Son fatura değeri 750 bin TL üzeri-1,5 milyon TL arasında olanlarda yüzde 20’ye kadar olan kısım kredilendirilebilecek.

-1 milyon 500 bin TL üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak uygulanacak. Bu düzenleme ile 1,5 milyon TL üzeri taşıt alımlarının kredilendirilmesi önlenmiş oldu.