Kusursuz Kiracı Dizisinde Başrol Uyumu

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümüyle beğeni toplayan Kusursuz Kiracı dizisi yeni sezonda rakipleriyle yarış halinde olmaya devam edecektir. 20 Eylül salı akşamı dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan projede özellikle Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü partnerliği çok sevildi.

Rekabet Ortamına Girmeye Hazırlanıyor

Yaz sezonunun sonuna doğru ekran macerasına başlayan Kusursuz Kiracı ilginç senaryosu ve çarpıcı karakterleriyle izleyenleri kendisine çekmeyi başarmıştı. Reytinglerde orta seviyelerde giden projede özellikle Mona ve Yakup karakterleri çok sevildi. Romantizmi daha arka plana atan ama yavaş yavaş kıvılcımlarının yakıldığı Kusursuz Kiracı projesine sosyal medyadan da oldukça destek var. Başrol uyumunu beğenen izleyenler bu durumu yorumlarıyla ortaya koydu.

Geçen hafta Kanal D ekranlarında yeni sezonuna başlayan Üç Kız Kardeş dizisi karşısında gerilere düşen Kusursuz Kiracı için zorlu bir döneme giriliyor. Bu hafta yayın hayatına başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam ve ikinci sezonuna merhaba demeye hazırlanan Baba projeleri yüzünden Kusursuz Kiracı'nın reyting ortalaması gerilere doğru gidebilir. Bunu öngören seyircilerde Mona ve Yakup ikilisinin uyumunu sevdiklerini ve harcanmaması gerektiğini vurgulamaya başladılar. Bu açıdan işi zora giren Kusursuz Kiracı için orta seviyelerdeki reyting oranlarının artması gerekiyor.

Kusursuz Kiracı İçin Zorlu Viraj

Bir apartmanda yaşayanların ilginç yönlerini ve Mona karakterinin çocukluğuna doğru açılan kapıda karşısına çıkanları anlatan Kusursuz Kiracı yazar Nermin Yıldırım'ın Ev adlı romanının içinde yer alan Evi Yak adlı hikâyesinden esinlenerek senaryolaştırıldı. Birinci bölümü oldukça beğenilen dizide yaşanan reyting kayıplarının telafi edilmesinin gerekliliği biliniyor. Salı akşamları hali hazırda kış sezonundan gelen projelerde mevcuttur.

4. bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Kusursuz Kiracı için reyting oranları artık çok önemlidir. Reytinglerde orta seviyeleri bile az gören Fox TV kanal yönetiminin ilerleyen zamanlarda Kusursuz Kiracı ile ilgili kararını dizinin takipçileri oldukça merak ediyor. İki genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü'nün uyumu ve senaryoya olan etkilerinin izlenme oranlarındaki başarıda etkisinin fazla olduğu görülüyor.