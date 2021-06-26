Kuşların Üremelerini Sağlamak İsteyen Adam Ağır Cezada Yargılanıyor

İstanbul Pendik'te yaşayan D.G. isimli şahsın evinin bahçesinde 73 tane ekili hint keneviri ele geçirildiği sebebi ile 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı bilgisine ulaşıldı. İstanbul Pendik'te yaşayan D.G.’nin yetiştirdiği güvercinlerin daha fazla üremelerini sağlamak için hint keneviri tohumu verdiği iddia edildi. D.G., konu hakkında güvercinlere verdiği tohumların toprağa düştüğünü ve kendiliğinden hint keneviri bitkisi yetiştiğini söyledi. Bu bitkilerin büyüdüğünü ve yetiştiğini fark etmediğini açıklarken şahıs bu duruma sebep olarak bir süreliğine köye gittiğini belirtti. Şahıs konu hakkında uyuşturucu madde kullanmadığına ve satmadığına vurgu yaptı.

2 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen olay ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Pendik'te oturan D.G.'nin evine baskın yapıldı ve yapılan baskında ev bahçesinin dibinde domates fideleri ile beraber ekili vaziyette 73 tane hint keneviri bitkisinin ele geçirdiği bilgisine ulaşıldı. D.G. isimli şahıs ise suçlamaları reddederken “2313 sayılı kanuna aykırılık” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldığı öğrenildi.

Tutuksuz sanık D.G. hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini anlattı. D.G. isimli şahsın avukatı Hakan İnci ise müvekkilinin yaşadığı evde keşif yapılmasını talep etti ve konu hakkında açıklamalarda bulundu. Avukat Hakan İnci, önemli açıklamalarda bulundu ve ilginç bir davaya girdiklerini açıkladı. Davanın konusunun bahçede bulunan 70 tane kök hint keneviri olduğunu ifade eden İnci, müvekkilinin 12-13 senedir kuş beslemekte olduğunu ve 150'ye yakın güvercini bulunduğunu açıkladı. Kendi bahçesinde beslemiş olduğu güvercinlere dışarıda her yerde satılan kenevir tohumlarından aldığını ve tohumları kuşlara verdiğini söyledi. Oluşan böyle bir olaydan sonra ise ilginç durumların oluştuğunu açıklayan Avukat İnci, kuşların onları yemeleri ardından temizlik yapıldığını ve kuş pisliğinin duvar dibine gönderildiğini söyledi. Duvar dibinde kendi kendine çıktığını açıklayan İnci, polisin bunu tespit ettiğini ve müvekkiline 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını söyledi.