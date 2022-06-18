Kuş Uçuşu’nda Herkesi Hayrete Düşüren Sahnenin Gerçekleri Açığa Çıktı

Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner’in başrolünde yer aldığı dizi, giderek daha da yayılan ve etkin bir hal alan, kuşak çatışmasını arttıran, gençlerin sosyal medya kullanımını da içine konu almasıyla ilgileri üzerine çekti.

Lale İle Aslı Karakterlerinin Kavga Sahnesinin Arka Planında Neler Yaşandı?

Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol ile dizinin başrolleri hem çok güçlü hem de çok başarılıydı. Çok konuşulacak performanslara imzalarını atan oyuncuların da keyifleri yerindeydi. Kuş Uçuşu dizisindeki beklenmeyen kavga sahnesinin arka yüzünde neler olduğu konusu da izleyicilerin merak ettiği bir diğer konu.

Genç başrollerin başarılı ve güzel oyuncusu Miray Daner, dizide Z kuşağındaki Aslı rolü ile başarılı oyunculuğunu gözler önüne serdi. Bugüne kadar sahnelerde gördüğümüz dizilerdekinden daha farklı bir rolü canlandıran Miray Daner, halihazırda normal bir kişilik gibi olsa da saplantılı ve takıntılı bir karakter olan Aslı rolü ile elinden telefonu hiç bırakmayan ve açtığı sahte hesaplarla gündem oluşturan hikayesiyle Kuş Uçuşu dizisinin de en dikkat çeken karakteriydi.

Birce Atalay’ın Diziye Katkıları

Birce Akalay tecrübeli ,dikkatli zaman zaman sert, taviz vermeyen ve dik başlı, sorumluluklarını bilen bir X kuşağı canlandırıcısı olarak fazlasıyla başarılı bir oyunculuk sergiledi dizide. Lale Kıran karakteriyle çok beğeni toplayan güzel oyuncu, geçtiğimiz saatlerde Miray Daner ile katıldıkları Onedio’nun Youtube kanalında diziye yönelik soruları yanıtladı.

Bu sahne için Miray Daner ve Birce Akalay’ın çok emek verdiği gözler önündeydi. İkilinin izleyicileri derinden etkilediği bu sahne için yaptıkları hazırlık yoğun bir çalışmanın sonucu. Onedio’nun youtube sayfasına misafir olan Birce Akalay ve Miray Daner, İzleyicilerden en çok gelen soruları yanıtladılar.

Bir izleyici fazlasıyla merak ettiği bu sahnenin nasıl çekildiğinin, arkasında yaşananları ve oyuncuların hislerini sordu. Miray Daner, açıklamasında sahnenin çekilebilmesi için ne kadar emek harcadıklarını, rollerini canlandırabilmek amacıyla bir ön hazırlık eğitiminden geçtiklerini belirtti.

“Biz O Sahne İçin Bir Dövüş Koreografisi Yaptık. Önce Birlikte Çalışma Yaptık.’’

Güzel oyuncu, herkeste merak uyandıran kavga sahnesinin arka planı konusunda şu açıklamaları yaptı : “Biz o sahne için bir dövüş koreografisi yaptık. Önce birlikte çalışma yaptık. Bence ondan farklı olaral, Birce için de aynısı olabileceğini düşünüyorum, benim için öyleydi çünlü. Sahnenin duygusunu çok önemsedik. ilk gördüğümde ve okuduğumda çok heyecan yapmış ve o rolü oynamak için, çok istekliydim. Değişik ve zor anlar da yaşandı tabi”

Birce Akalay, “ Rollerin duygusunu o kadar iyi oturtmuşuz ki, kaldığımız yerden devam etmiştik. Birbirimizi çok güzel tamamladığımızı düşünüyorum. Tenis maçına benziyordu. Ben kitabımla dövdüm seni. Bu güçlü iki kadının içinde ne olabilir ki? Ama hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar canavar çıkıyor bu iki kadının içinden” diye konuştu.

Birce Akalay Ve Miray Daner’in Yaptığı Açıklamalar Kadar Tavırları Da Çok Şey Anlattı

Miray Daner’in genç hayranları oyuncuyu çok destekliyor. Birce Akalay ile bu projede yer almalarının çok doğru bir karar olduğunu düşünüyor. İzleyicilerden birinin şu yorumu gözlerden kaçmadı. “Birce ile Miray’ın partnerlikleri harika. Uyum desen var. Çok iyiler. Umarım daha farklı ve daha fazla projede görürüz sizi. İzleyiciler bu güzel ikilinin diğer dizi ve sinema projelerinde de yine bir arada olması için bir ricada bulunuyor.