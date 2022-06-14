Kuş Uçuşu Ses Getirdi!

Başrollerde yer alan İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay ikilisi de Siyah Beyaz Aşk' dan beri çok beğenilen ve yakıştırılan bir çift. Ayrıca dizinin genç başrolü Miray Daner de hem oyunculuğu hem de masum güzelliği ile göz dolduran bir isim. Diziye seslendirmesiyle katkıda bulunan Nejat İşler ve Defne Kayalar da dahil olunca daha çok merak edilmeye başlandı. Diğer bir başrol oyuncusu Burak Yamantürk de dizideki performansı ile beğenildi.

Defne Kayalar Öne Çıktı

Ancak dizide performansı ile ayrıca göz dolduran isim en son Bir Başkadır dizisi ile çok beğenilen Defne Kayalar oldu. Seyircilerin Medcezir ve Al yazmalım dizilerinden de hatırladığı deneyimli oyuncu bu dizide adeta parladı. Ancak tabi ki Birce Akalay ve Miray Daner arasındaki kuşak çatışması ve hırslı kadınlar savaşı da dizinin dikkat çekmesinin en önemli nedenlerinden birisi. Dizi hakkında geçen hafta pek çok kişi sosyal medyada yorum yaptı. Bu isimlerden birisi de Cem Yılmaz oldu. Ayrıca dizi hakkında konuşulan ve sosyal medyada öne çıkan birinci dizi oldu. Dünya sıralamasında ise dizi altıncı sıraya kadar yükseldi.

Sert Sahneler

Dizinin adından söz ettirmesinin tek nedeni oyuncuları değil tabi ki. Dizi beklenmedik sert sahneleri ve ilginç diyalogları ile de gündem oldu. Medya dünyasının ayrıntıları ve kadınların mücadelesi herkesin ilgisini çekti. Dizi şu an hakkında en çok konuşulan dizilerden birisi olarak sosyal medyada adeta kanatlandı. Herkes diziden bahsediyor ve hakkında çok sayıda yorum yapılıyor. Son bir kaç gündür de dizinin Netflix' in TOP10 dizisinden aşağıya düştüğü görülmedi. Hal böyle olunca da hem yapımcılar hem de oyuncular bu duruma çok sevindi.

Lale ve Aslı Atışması

Lale Karın dizide Birce Akalay'ın hayat verdiği deneyimli ve hırslı bir gazeteci. Öteki Taraf adlı haber kanalıyla çok beğeniliyor. Yaptığı bütün haberler de çok dikkat çekiyor. X kuşağını yansıtan Lale Karın işinde başarılı olmak için çaba sarf etmiş ve bulunduğu yere gelmek için çok çalışmış. Ancak ona hem hayran olan hem de kendisine rakip olarak gören Z kuşağından Aslı işlerin nasıl yürüdüğü hakkında farklı şeylere inanıyor.

Z kuşağından Aslı, başarılı olmak için acele ediyor ve üst sıralara yükselmek için kuş gibi kanatlanıp uçacağını düşünüyor. Stajyer Aslı rolündeki Miray Daner de performansı ile göz dolduruyor. Kanalın yönetici olan İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Kenan ise hem Lale'nin eski sevgilisi hem de her iki kadının da iş yeri yöneticilerinden birisi.

Teknik Ekip

Dizide yer alan ve beğenilen bir diğer isim en son Çukur' da gördüğümüz İrem Sak. Yönetmen koltuğundaki isim ise Deniz Yorulmazer. Senarist Meriç Acemi Erkenci Kuş ve Ufak Tefek Cinayetler ‘in de senaristi. Çok beğenilen Acemi üst sınıfların yaşantısını ve kuşak çatışmalarını başarılı bir şekilde canlandırabilen bir isim. Kuş Uçuşu hem teknik kadrosu hem de kamera önündeki oyuncuları ile göz dolduran ve çok beğenilen bir dizi. Netflix'in üst sıralarına yerleşmesinin nedeni de başarılı senaryosu ve ilgi çekici hikâyesi. Yakın bir zamanda üst sıralardan ineceğe de benzemiyor. Netflix'in en başarılı Türk yapımlarından birisi olarak dikkat çekmeye ve havalanmaya devam ediyor.