Kuruluş Osman Dizisinin Sezon Finali Tarihi Netleşti

Kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaşan kuruluş Osman dizisi 2. sezonu ile büyük bir ilgi gördü. Başrolünde, sevilen oyuncu Burak Özçivit’in yer aldığı dizi Atv ekranında milyonları etkilemeye devam ediyor.

Dizi kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile bu sezonun en etkileyici yapımlarından birisi oldu. İlk 2 sezon da büyük bir izleyici hem hikayesi hem de dizi karakterleri ile izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Senaryosu ve kadrosu ile izleyiciler tarafından büyük ilgi gören dizinin, yoğun bir çalışma temposuyla çekimlerine devam ediyor. Burak Özçivit, bu sezon yaz aylarında da çalışacaklarını söylemişti. Diziler birer birer sezon finali yapmaya başlarken Kuruluş Osman dizisinin sezon finali tarihi de merak edilmeye başlanmıştı.

Kuruluş Osman dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı ise dizinin takipçileri ve izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Şimdiye kadar 61 .bölümü yayınlanan dizinin sezon final tarihi de netleşti.

62. yeni bölümü ile 9 Haziran Çarşamba günü akşamı ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman dizisi için sezon finali tarihi de yaklaştı. Kuruluş Osman’ın vedasına sadece 3 bölüm kaldı. Dizinin 2 hafta sonra, 64. bölümü itibariyle sezon finali vereceği ortaya çıktı.

Kuruluş Osman dizisi, 23 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 64. bölüm ile birlikte dizi ekibi kısa süreli dinlenmeye çekilecek. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit de geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Temmuz ayına kadar sürebileceğini ifade etti.

Kuruluş Osman, sevilen kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile bu sezonun en etkileyici yapımlarından birisi oldu. İlk 2 sezon da büyük bir izleyici hem hikayesi hem de dizi karakterleri ile izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sezon finali arasından sonra ekip tekrardan toplanarak bir sonraki sezon için çalışmaya başlayacak.