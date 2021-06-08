Kurtlar Vadisi KAOS'a Memati Sürprizi, Gürkan Uygun Oynacak mı?

Kurtlar Vadisi yeni sezon çalışmaları son gaz devam ediyor. Kurtlar Vadisi Pusu sezonunun ardından uzun bir süredir ekranlarda olmayan Kurtlar Vadisi sezonu Eylül ayı itibariyle yayınlamaya başlayacak. Dizinin yeni bölümleri çekilmeden önce, oyuncu kadrosunda da sürpriz isimler olacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan, Kurtlar Vadisi oyuncusu ve Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, dizinin önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacağını yazdı. Yeni dizide daha çok aksiyonun olacağını söyleyen Şaşmaz, TV kanalı için net bir şey söylemedi.

Kurtlar Vadisi Kaos Ne Zaman Başlayacak?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden birisi olan Kurtlar Vadisi, en son PUSU olarak dizi hayatına devam etmişti. Şimdilerde ise senaryosu biten KAOS dizisi ile gündeme geldi. Dizinin oyuncularından olan ve yapımcısı Necati Şaşmaz, dizinin Eylül veya Ekim ayında TV kanallarında başlayacağını söyledi. Kendi gününde kendi saatinde başlayacak olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisi, hangi kanalda olacağı henüz belli değil. En kuvvetli adaylardan olan ATV, Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz ile birlikte bu diziyi de kendi vizyonuna almayı hedefliyor. Ayrıca TRT, Show TV ve Blu TV'de dizi için görüşmeler yapan televizyon kanalları.

Önümüzdeki günlerde hangi kanalda olacağı belli olacak Kurtlar Vadisi KAOS dizisinde oyuncuların da yavaş yavaş belli olacağı duyuruldu. Özellikle son çıkan Kenan İmirzalıoğlu haberleri her ne kadar yalanlansa da izleyici Kenan İmirzalıoğlu'nu Kurtlar Vadisinde görmek istiyor. Bu konu ile ilgili açıklama yapan İmirzalıoğlu, böyle bir teklifin olmadığını söyledi.

Memati Gelecek mi?

Kurtlar Vadisi KAOS dizisinde eski oyuncuların geri döneceği de söyleniyor. Memati karakteri ile milyonların sevdiği bir dizi karakteri olan Gürkan Uygun, tekrardan diziye dönüp dönmeyeceği merak konusu. Ayrıca Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki, Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli) ve Şahin Ağa (Turgay Tanülkü) izleyicilerin görmek istedikleri diğer isimler. Gürkan Uygun ile ilgili yapılan haberler netlik kazanmasa da senaryo gereği, ilk bölümlerinde olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hem oyuncu kadrosu hem de yayınlanacağı kanal belli olacaktır.