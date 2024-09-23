Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Kursk bölgesine 7 hafta önce başlattığı taarruzda en az 56 sivilin hayatını kaybettiğini, 266 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 6 Ağustos'ta başlayan bu saldırı, savaşın Rusya topraklarına taşınmasıyla dikkat çekti. Bakanlık, en tehlikeli bölgelerden 131 bin sivilin tahliye edildiğini, ancak Ukrayna güçlerinin Sudzha kasabasında 70 ila 120 sivili alıkoyduğunu iddia etti. Kiev ise bu iddialara yanıt vermedi.

2. Dünya Savaşı’ndan Bu Yana En Büyük Taarruz

Kiev, harekatı "2. Dünya Savaşı’ndan beri Rusya’ya yapılan en büyük saldırı" olarak tanımlarken, Rus güçlerinin Ukrayna’ya ilerlemesini engellemeyi amaçladığını belirtti. Rusya ise Kiev’in açıklamalarını "provokatif" olarak değerlendirirken, Ukrayna’nın kendi sivillerine karşı saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Birleşmiş Milletler ve Kızıl Haç’ın bölgeye gönderilmesini talep eden Kiev, harekatlarının insan haklarına uygun olduğunu savundu. Rusya ise bu taleplerin karşılık bulamayacağını ifade etti.