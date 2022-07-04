Kurbanlık Fiyatına Büyük İndirim! İstanbul Küçükbaş Şaşkına Çevirdi

Kurbanlık fiyatları 2022 Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte gündemde önemli bir yer kapladı. 2022 senesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kalması sonrasında bayramın kaç gün süreceği ve 9 gün yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı ve bayramın kaç gün süreceği hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş ve merakları gidermişti. Kabine Toplantısı sonrasında gerçekleşen açıklama ardından kurbanlık fiyatları da merak konusu oldu ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Pek çok vatandaş kurban kesmeyi düşünürken kurbanlık fiyatlarını da arama motorlarında araştırmaya başladı. Son aylarda her şeyin zamlanması ile birlikte kurbanlık fiyatlarının da ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar ne kadar oldu, kurbanlık fiyatları 2022 nedir?

2022 Kurban Kesim Bedeli Ne Kadar?

Bu yıl Kurban Bayramı, bütün İslam alemi tarafından 9 Temmuz 2022 tarihinde kutlanacak ve kurbanlar da kesilecek ve Kurban Bayramı tatili süresince İslam'ın şartlarından biri olan kurban kesmeyi ibadeti yapılacak. 2022 senesi Kurban bayramına günler kala binlerce vatandaş kurban kesme ibadetlerini yerine getirmek adına kurbanlık arayışlarına başladı ve kurban kesim fiyatlarını merak etti.

Son zamanlarda Enflasyonun da etkisiyle birlikte gözde görülür bir fiyat artışı kurbanlıklarda göze çarptı. Diğer taraftan beklenene göre kurbanlık fiyatlarının tahminlerin altında kaldığı görüldü ve İstanbul da küçükbaş kurbanlık fiyatı dikkat çekici nitelikli olarak yorumlandı.

Vekalet yolu ile 2022 senesi kurban kesim bedeli hakkında önemli açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş merak edilenleri yanıtladı. Söz konusu kurban kesim bedelinin yurt içinde 2.250 lira olduğunu ifade eden Erbaş, bu miktarın yurt dışında da 1800 lira olarak belirlendiğini ifade etti.

Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Bu sene Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 850 bin büyükbaş ve 2.5 milyon küçükbaşın pazara ineceği açıklandı. Pazarda her bütçeye uygun büyükbaş hayvanların olduğu görülürken büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarının da 25.000 TL ile 65.000 TL arasında değiştiği gözlemlendi. Üst fiyat limiti getiren Diyanet Başkanlığı’nın açıklaması ardından en pahalı hayvanların 65 bin TL'yi geçmeyeceği açıklanmıştı. Bunun yanı sıra büyükbaş kurbanlıklar 30 bin TL'den başlarken küçükbaş kurbanlıklar ise 500 bin TL'den başlıyor.

Ortalama Kurban Fiyatları 2022! Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Antalya küçükbaş kurban fiyatı 2700 TL ile 4100 TL arasında görüldü. Büyükbaş ise 32.500 ile 52.500 arasında değişti.

Bursa küçükbaş kurban fiyatı 2.600 TL ile 4.300 arasında görüldü. Büyükbaş ise Bursa’da 33.00 TL ile 54.000 TL arasında değişti.

İzmir küçükbaş kurban fiyatı 2.700 TL ile 3.600 arasında değişiklik gösterdi. büyükbaş fiyatı ise İzmir'de 33.00 TL ile 52.000 TL arasında olarak belirtildi.

İstanbul küçükbaş kurbanlık fiyatının 2.800 TL ile 4.500 arasında değişeceği açıklandı. Büyükbaş fiyatı ise İstanbul'da 34.00 TL ile 50.00 TL arasında değişecek.

Ankara küçükbaş kurban fiyatları 2.600 ile 3.800 TL arasında değişecek ve büyükbaş fiyatları da 33.000 TL ile 50. 00 TL arasında olacak.

Konya küçükbaş kurban fiyatı 2.600 ile 3.500 TL arasında değişirken büyükbaş kurban fiyatı ise 31.500 ile 50.500 arasında görülecek.